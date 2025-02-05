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Изуродованное лицо: сына Анджелины Джоли сняли в жутком виде

Алена Кюпели
5 февраля 2025, 10:35
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Пакс попал в серьезную аварию уже второй раз за несколько месяцев.
Сын Анджелины Джоли попал в серьезное ДТП
Сын Анджелины Джоли попал в серьезное ДТП / Коллаж Главред, фото Instagram/ paxalbum, Pixabay

Кратко:

  • Сын Питта и Джоли показал травму
  • Во что был одет подросток

Пакс Джоли-Питт, сын голливудской актрисы Анджелины Джоли, впервые был замечен с сильными травмами после ужасной аварии.

Как пишет Mirror.co.uk, 21-летний сын обладательницы премии "Оскар" Анджелины и ее бывшего мужа Брэда Питта попал во вторую аварию на электровелосипеде менее чем за год, вызвав беспокойство у друзей из-за его "безрассудного" поведения.

видео дня

Впервые появившись на публике после аварии, Пакс показался с заметным шрамом над глазом. На прошлой неделе Пакса видели в Лос-Фелисе, Голливуд, после столкновения с автомобилем. Сообщалось, что Пакс ехал на велосипеде без помощи рук и хаотично петлял, прежде чем врезаться в пассажирскую сторону транспортного средства.

На снимках с места происшествия видна вмятина на двери белого автомобиля, когда женщина-пассажир выходила из транспортного средства.

Одетый в повседневную одежду и в шлем во время аварии, Пакс, похоже, не пострадал. Однако его велосипед получил некоторые повреждения.

Его предыдущая авария с электровелосипедом произошла в июле 2024 года, что привело к более серьезной физической травме.

Посмотреть фото пострадавшего сына Джоли можно тут.

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Как ранее сообщал Главред, 21-летний Пакс вновь оказался участником ДТП. Он катался по Голливуду на электровелосипеде. Он не держался руками за руль, в результате чего влетел в бок припаркованного автомобиля с пассажирами.

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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Кто такая Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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