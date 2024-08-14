Срочник РФ под Курском подорвал себя гранатой: ВСУ спасли его

Российский срочник по имени Федор родом из Санкт-Петербурга рассказал, как он вместе с товарищем подорвал себя гранатой на Курском направлении, опасаясь попасть в плен к ВСУ. Об этом военный сообщил в интервью журналистам издания УНИАН.
По информации срочника, когда ВСУ подошли к их позициям, он вместе со своим товарищем решил не сдаваться в плен и бросил себе под ноги гранату, однако выжил.
"Я просто достал гранату. Он сказал: давай! Мы обнялись и бросили ее на землю, сказали друг другу последние теплые слова. У товарища тоже ранение ноги. На тот момент я уже трижды понимал, что ближе к смерти. Мы боялись сдаться в плен, мы не знали, что будет здесь. Мы боялись, что будут долгие и мучительные пытки. Но с учетом того, как это в реальности происходит сейчас, я могу сказать только спасибо за то, что спасли мою жизнь и вылечили", - рассказал он.
Как позже сообщил Федор, первую помощь ему оказали именно украинские военные и доставили его в безопасное место. Бойцы ВСУ делились водой и сигаретами с пленными и приносили раненым лекарства из других блиндажей.
Операция в Курской области РФ
6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.
Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.
Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.
Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".
Бои в Курской области - последние новости
Напомним, накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ показала свою неспособность реагировать на кризисные ситуации после наступления в Курской области.
Также в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Курской области ВСУ достигают стратегических успехов.
По данным западных СМИ, накануне ВСУ смогли освободить в Курской области еще 4 населенных пункта.
Читайте также:
- Собирают со всей страны: в России жалуются на отправку срочников в Курск - СМИ
- У наступления ВСУ под Курском наметилась логика: куда идут войска
- Наступление ВСУ на Курск: у Зеленского назвали главную цель операции
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред