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Операция в Курской области: ВСУ освободили еще 4 села и продвигаются дальше - BILD

Юрий Берендий
14 августа 2024, 20:02
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По данным аналитика Bild по анализу открытых данных, ВСУ продолжают продвижение в Курской области и смогли освободить 4 населенных пункта.
Операция в Курской области: ВСУ освободили еще 4 села и продвигаются дальше - BILD
ВСУ освободили еще 4 населенных пункта в Курской области - BILD / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Bild

Силы обороны Украины в ходе операции на территории Курской области смогли освободить от российских войск еще 4 населенных пункта южнее города Суджа. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

По его словам, согласно видеозаписям боев в Курской области, ВСУ захватили село Черкасская Конопелька, находящееся к югу от города Суджа, а также села Плехово, Куриловка и хутор Дмитрюков.

"Украинская армия захватила Черкасскую Конопельку в Курской области, согласно многочисленным российским источникам. Этот захват согласуется с тем, что Плехово, Куриловка и Дмитрюков вокруг под украинским контролем, что визуально подтверждается. [Село -ред.] Уланок пока остается под контролем России", - пишет Рёпке.

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Операция в Курской области РФ

6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области.

Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты.

Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Операция в Курской области - что известно о ходе боев

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские войска начали наступление на Курскую область РФ, что стало доказательством "неспособности России адекватно реагировать на кризисные ситуации", рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Большинство сел Курской области, которые попали под контроль ВСУ, расположены вблизи трассы Е38 "Рыльск-Курск". Однако россияне все еще не имеют достаточного количества резервов, чтобы остановить это движение, отметил политический аналитик Юрий Федоров. Он также высказал предположение, что ВСУ, вероятно, попытаются перерезать эту трассу, по которой российские войска перебрасывают подкрепления. В то же время российские силы роют вдоль трассы окопы, которые ведут прямо к Курску.

ВСУ закрепляются на новых позициях в ходе операции на территории Курской области. Однако, продвижение украинских войск в последнее время замедлилось из-за переброски Россией дополнительных резервов на это направление, сообщил соучредитель и аналитик проекта Deep State Руслан Микула.

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