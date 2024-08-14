В Германии подозревают диверсию на авиабазе НАТО: военным запретили пить воду - СМИ

Военным вообще запретили заходить на территорию казарм и употреблять воду.

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В Германии произошла диверсия на авиабазе НАТО / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Сегодня, 14 августа, казармы Бундесвера вблизи города Кельн, что в Германии, закрыли из-за вероятного загрязнения питьевой воды.

В издании Spiegel отмечают, что во внутренней сети военных и гражданских призвали ни в коем случае не употреблять питьевую воду. Военным вообще запретили заходить на территорию казарм.

По информации издания, в казармах в Кельн-Ване расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские офисы Бундесвера. Также там базируются авиационные силы Минобороны. Всего на дислокации задействовано 4300 военнослужащих и 1200 гражданских.

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В Бундесвере также призвали персонал, который все еще живет в казармах, сообщать о подозрительных лицах, которые до сих пор не находились там, но "сейчас есть в поле зрения" и отличаются "необычным поведением".

Ранее подозрительную личность видели у ограждения вокруг казармы, которая сбежала после обнаружения. Также отмечается, что казармы будут оставаться закрытыми на вход и выход до дальнейшего распоряжения.

Позже похожий случай зафиксировали в немецком городе Гайленкирхен. Там закрыли военно-воздушную базу НАТО, где в частности базируются разведывательные самолеты.

В издании Bild сообщили, что вероятно, речь снова идет о загрязненной питьевой воде - так же как и в военных казармах неподалеку от Кельна. Сейчас продолжается расследование, есть информация об одном задержанном.

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