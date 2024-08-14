В Германии подозревают диверсию на авиабазе НАТО: военным запретили пить воду - СМИ

Сегодня, 14 августа, казармы Бундесвера вблизи города Кельн, что в Германии, закрыли из-за вероятного загрязнения питьевой воды.
В издании Spiegel отмечают, что во внутренней сети военных и гражданских призвали ни в коем случае не употреблять питьевую воду. Военным вообще запретили заходить на территорию казарм.
По информации издания, в казармах в Кельн-Ване расположены несколько командных пунктов, а также военные и гражданские офисы Бундесвера. Также там базируются авиационные силы Минобороны. Всего на дислокации задействовано 4300 военнослужащих и 1200 гражданских.
В Бундесвере также призвали персонал, который все еще живет в казармах, сообщать о подозрительных лицах, которые до сих пор не находились там, но "сейчас есть в поле зрения" и отличаются "необычным поведением".
Ранее подозрительную личность видели у ограждения вокруг казармы, которая сбежала после обнаружения. Также отмечается, что казармы будут оставаться закрытыми на вход и выход до дальнейшего распоряжения.
Позже похожий случай зафиксировали в немецком городе Гайленкирхен. Там закрыли военно-воздушную базу НАТО, где в частности базируются разведывательные самолеты.
В издании Bild сообщили, что вероятно, речь снова идет о загрязненной питьевой воде - так же как и в военных казармах неподалеку от Кельна. Сейчас продолжается расследование, есть информация об одном задержанном.
Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.
Напомним, что российский диктатор Путин угрожает США из-за размещения ракет в Германии. Он утверждает, что разработка ряда ударных систем РФ средней и меньшей дальности находится уже на финальной стадии.
В Германии планируют вдвое сократить военную помощь Украине. После месяца споров министры Германии планируют принять бюджет на 2025 год, в котором средств на помощь Украине может стать значительно меньше.
Больше интересных новостей:
- Одна из стран НАТО планирует совместно с Украиной изготавливать ракеты "Нептун"
- НАТО нечем будет ответить: генерал озвучил проблему в случае нападения РФ
- Ход войны может измениться: эксперт НАТО назвала 5 целей операции в Курской области
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред