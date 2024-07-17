В Германии планируют вдвое сократить военную помощь Украине - Reuters

После месяца споров министры Германии планируют одобрить бюджет на 2025 год, в котором средств на помощь Украине может стать значительно меньше.

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В 2025 году поддержка Германией Украины может сократиться / Коллаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ВС Украины

В Кабмине Германии готовятся принять бюджет на следующий год, который должен за счет сильного экономического подъема сократить разрыв в 17 миллиардов евро между прогнозируемыми расходами и доходами.

Как пишет Reuters, правительство, в частности, планирует сократить военную помощь Украине до 4 миллиардов евро с 8-ми в 2024 году. Повлияло на это решение в том числе и то, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, но рост оказался медленнее. Поэтому власти страны, как и Франции и Великобритании, пытаются закрыть бюджетную дыру.

Согласно проекту бюджета, он содержит среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, необходимый для достижения минимальных целей расходов НАТО.

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Дело в том, что через несколько дней после вторжения страны-агрессора России в Украину, канцлер Олаф Шольц объявил об "историческом поворотном моменте", который предусматривал создание специального фонда в размере 100 млрд евро. Их должны тратить на модернизацию армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону, эквивалентному 2% от валового внутреннего продукта.

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Помощь Германии Украине - что известно

Недавно стало известно, что Германия летом начала тайно передавать Украине крупную партию военной помощи. В Украину незаметно отправили, в частности, 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.

Накануне Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли беспилотники, системы ПВО, боеприпасы и ракеты.

В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что новая система ПВО Patriot от Германии уже поступила в Украину. По словам президента, Украина продолжает работать и вскоре будут новые решения для усиления ПВО.

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