В Германии планируют вдвое сократить военную помощь Украине - Reuters

В Кабмине Германии готовятся принять бюджет на следующий год, который должен за счет сильного экономического подъема сократить разрыв в 17 миллиардов евро между прогнозируемыми расходами и доходами.
Как пишет Reuters, правительство, в частности, планирует сократить военную помощь Украине до 4 миллиардов евро с 8-ми в 2024 году. Повлияло на это решение в том числе и то, что крупнейшая экономика еврозоны избежала рецессии в начале года, но рост оказался медленнее. Поэтому власти страны, как и Франции и Великобритании, пытаются закрыть бюджетную дыру.
Согласно проекту бюджета, он содержит среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, необходимый для достижения минимальных целей расходов НАТО.
Дело в том, что через несколько дней после вторжения страны-агрессора России в Украину, канцлер Олаф Шольц объявил об "историческом поворотном моменте", который предусматривал создание специального фонда в размере 100 млрд евро. Их должны тратить на модернизацию армии и достижения контрольного показателя НАТО по расходам на оборону, эквивалентному 2% от валового внутреннего продукта.
Что нужно знать о Reuters?
"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.
Помощь Германии Украине - что известно
Недавно стало известно, что Германия летом начала тайно передавать Украине крупную партию военной помощи. В Украину незаметно отправили, в частности, 39 танков, поставленных немецкой оборонной промышленностью и Бундесвером.
Накануне Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли беспилотники, системы ПВО, боеприпасы и ракеты.
В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что новая система ПВО Patriot от Германии уже поступила в Украину. По словам президента, Украина продолжает работать и вскоре будут новые решения для усиления ПВО.
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