Patriot от Германии уже в Украине: Зеленский раскрыл о новой поставке

Украина продолжает работать и вскоре будут новые решения для усиления ПВО, заявил Зеленский.

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Зеленский заявил о передаче Patriot / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП

В пятницу, 5 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что новая система ПВО Patriot от Германии уже поступила в Украину.

"Хочу поблагодарить наших партнеров за выполнение договоренностей по ПВО. Мы ставили себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита, и сегодня начало этого. Спасибо Германии за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. Еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших "петриотов", - сообщил президент в Telegram.

По словам президента, Украина продолжает работать и вскоре будут новые решения для усиления ПВО.

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"Украинцы уже доказали, что нет таких российских ракет, которые мы не могли сбить. И максимум делаем, чтобы российский террор проиграл", - говорится в сообщении.

Что известно о ЗРК Patriot / Главред

ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Поставка Patriot в Украину: что известно

Напомним, что Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами. Белый дом планирует объявить о своем решении позже сегодня. Президент Байден намекнул на этот шаг на прошлой неделе во время встречи "Группы семи" в Италии.

Польша категорически против передачи систем Patriot Украине. Яцек Севера сообщил, что Польша отказывается передавать Украине американскую систему Patriot, которая размещена на территории страны. Перемещение всей батареи является опасным.

Генерал Бундесвера заявил, что в ВСУ могут сбивать из ЗРК Patriot авиацию над территорией РФ. Кристиан Фрейдинг заявил, что системы Patriot теперь будут применяться и в Харьковской области, и над Россией, ведь они прекрасно подходят для борьбы с российскими самолетами.

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