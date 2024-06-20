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Белый дом будет отдавать Украине все новые Patriot вместе с ракетами - заявление

Дмитрий Видоменко
20 июня 2024, 19:32
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Как пишут журналистыЮ Белый дом планирует объявить о передаче Украины всех новых ЗРК Patriot уже в самое ближайшее время.
Зеленский, ЗРК, Патр
Президент Зеленский заявлял ранее, что Украине требуется еще как минимум семь батарей Patriot / Коллаж Defense.gov/John Hamilton, Офис президента, Википедия

Власти США перенаправят поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot и боеприпасов к ним на Украину. Об этом сообщает портал Wall Street Journal cо ссылкой на собственные источники.

По их данным, Белый дом планирует объявить о таком решении уже в самое ближайшее время.

Белый дом планирует объявить о своем решении позднее сегодня. Президент Байден намекнул на этот шаг на прошлой неделе во время встречи "Группы Семи" в Италии.

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"Мы дали понять тем странам, которые ожидают от нас систем ПВО в будущем, что им придется подождать", – сказал он.

Решение о перенаправлении американского производства перехватчиков ПВО отражает ограничения западной оборонной промышленной базы, которая с трудом может обеспечить достаточное количество вооружений для удовлетворения мирового спроса.

Хотя в Белом доме, по понятным причинам, не сказали, сколько именно ракет-перехватчиков они отправят в Украину, высокопоставленный американский чиновник анонимно заявил, что официальный Киев будет отдан приоритет в течение следующих полутора лет. И ракеты будут посылаться на склады ВСУ сразу по мере того, как будут сходить с конвейера.

Ожидается, что Украина получит ракеты-перехватчики и для Patriot, и для NASAMS. Украинские чиновники ситуацию не комментируют.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял ранее, что нашей стране требуется еще как минимум семь батарей Patriot.

Есть данные, что в распоряжении Сил обороны сейчас находятся по меньшей мере три батареи такого типа.

20 июня власти Румынии заявили, что планируют отдать Украине собственную систему Patriot.

Батареи Patriot, которые в последние месяцы помогали защищать украинские войска и гражданские объекты, в том числе вокруг Киева, включают в себя радар, пусковые установки и системы перехвата. Каждая из них может запустить десятки перехватчиков в одном бою, чтобы атаковать самолеты, ракеты или снаряды. А NASAMS, система ПВО малой и средней дальности, может запустить до 72 ракет-перехватчиков одновременно.

Вечером 20 июня Джон Кирби, советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого Дома, подтвердил все вышеприведенные инсайды, сообщает "Голос Америки".

"Как вы знаете, Соединенные Штаты имеют мощную программу продаж военной продукции за рубеж, по которой наша оборонно-промышленная база производит, а затем экспортирует материалы в другие страны, включая, конечно, ракеты противовоздушной обороны. Мы собираемся изменить приоритеты поставок этого экспорта, чтобы эти ракеты, которые выходят из производственной линии, теперь были предоставлены Украине, чтобы мы могли обеспечить Украину ракетами, которые ей нужны, чтобы сохранить их запасы в ключевой момент в войне с приближением к концу лета и осени", - сказал он.

По словам чиновника, этого будет достаточно, чтобы обеспечить Украину достаточными средствами для воздушной обороны на следующие 16 месяцев.

ЗРК Patriot

Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.

Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.

Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.

Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).

Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Западные системы ПВО для Украины - последние новости

Напомним, что канцлер Германии заявил, что Украина получит новые системы ПВО, в частности "Patriot". Кроме этого, ФРГ передаст Украине ракеты и боеприпасы. Он также отметил, что для восстановления и восстановления Украины нужно не менее $500 млрд.

Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot. Германия передает Украине четверть собственного запаса систем противовоздушной обороны Patriot, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которую доставят в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Италия заговорила о передаче украинским военным дополнительной батареи зенитного ракетного комплекса SAMP/T. Эта система способна эффективно бороться с российскими баллистическими ракетами.

Инфографика patriot, патриот

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