Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot: в Минобороны ФРГ сделали заявление

ФРГ не сможет предоставить еще больше таких систем, ведь после передачи еще одной достигнет отметки в четверть своих запасов, отметил Писториус.

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Германия отдает Украине 25% своих систем Patriot/ коллаж: Главред, фото: Википедия, depositphotos.com/ua

Германия передает Украине четверть собственного запаса систем противовоздушной обороны Patriot, с учетом третьей системы ПВО Patriot, которую доставят в ближайшее время.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом встречи министров стран НАТО в Брюсселе, сообщает "Укринформ". Он отметил, что ФРГ передаст нашему государству еще одну систему Patriot и таким образом обеспечит для Украины в целом три таких системы.

"Это четверть наших собственных запасов таких систем, уже нет возможности передать еще. Другие, наверное, могут отдать по одной", - отметил Писториус. видео дня

Также он напомнил, что ФРГ запустила инициативу по усилению противовоздушной обороны Украины. По его словам, эта инициатива уже имеет успехи, но есть куда двигаться.

Писториус напомнил, что Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает ракеты к ним. В частности, на днях было передано 32 такие ракеты, еще 68 будут доставлены в ближайшие дни и недели.

Напомним, в четверг, 13 мая, в Брюсселе проходит 23-е заседание в формате "Рамштайн", во время которого обсудят потребность Украины в усилении ее противовоздушной обороны, в частности - в необходимости поставки ЗРК Patriot.

ЗРК Patriot Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

Что известно о ЗРК Patriot/ Инфографика: Главред

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