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Россиян затянули в ловушку: главный ресурс врага в Крыму исчерпывается

Анна Косик
13 июня 2024, 11:15
116
Успешное уничтожение ВСУ российских установок и систем на временно оккупированном полуострове загнало россиян в "тупик".
Россиян затянули в ловушку: главный ресурс врага в Крыму исчерпывается

После получения ракет ATACMS, ВСУ активно наносят удары по лучшим системам ПВО С-400 страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму. Уничтожение противовоздушной обороны противника происходит в том же темпе, в котором враг может разворачивать системы на полуострове.

Как пишет Forbes, одним из самых ощутимых ударов для РФ стал залп из 10 ракет ATACMS по российской авиабазе "Бельбек" под Севастополем. Тогда были уничтожены радар, две пусковые установки от батареи ПВО С-400 и целых четыре российских боевых самолета на соседнем военном аэродроме.

Поскольку авиабаза является сверхважной для российских ВВС и остатков Черноморского флота, россиянам пришлось быстро заменить разрушенные компоненты С-400. Но ВСУ сразу же разбомбили новую батарею противовоздушной обороны РФ на "Бельбеке".

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Это были не последние атаки украинских сил на важные объекты России на временно оккупированном полуострове. ВСУ в целом удалось уничтожить по меньшей мере несколько С-400, одну С-300, четыре радара, два командных пункта и 16 пусковых установок, что подтверждают аналитики Oryx. Однако это только данные до 11 июня. Издание утверждает, что потери страны-агрессора в Крыму за последующие дни могут быть значительно больше.

Поэтому со временем "Бельбек" стал изнурительной ловушкой для лучшей системы ПВО ВВС России. Ведь С-400 был разработан РФ, чтобы иметь противоракетный потенциал, но он, очевидно, не работает. Эти батареи стали бесполезными для военных усилий противника в Украине, потому что не могут защитить даже себя.

Теперь же над россиянами нависает дополнительная опасность. Кроме того, что лучшие установки ПВО не оправдали себя, так еще и в Украину вскоре должны прибыть 85 истребителей F-16.

"Первые F-16 - бывшие образцы Дании - должны прибыть в Украину на ближайшей неделе. Не удивляйтесь, если ловкие самолеты быстро нанесут удары по российским базам в Крыму. Базам, чья противовоздушная оборона была постоянно уничтожена последовательными залпами ракет ATACMS", - говорится в материале.

Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Уничтожение объектов РФ во временно оккупированном Крыму

Напомним, российские оккупанты понесли большие потери в личном составе и технике в результате атаки на Крым 12 июня. Генштаб также сообщал о поражении С-300/С-400 и дорогих радаров.

Накануне стало известно, что 2 комплекса С-300 и 4 РЛС повреждены в результате ночной ракетной атаки на Крым. 1 военнослужащий 31 дивизии ПВО МО РФ погиб, 6 ранены.

Ранее спецподразделение 9 департамента Главного управления разведки Минобороны Украины провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму и в результате атаки уничтожило российский буксир.

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