"Сатурн" больше не поплывет: в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксир

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено.

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Бойцы ГУР уничтожили российский буксир / Коллаж: Главред, фото, скриншот, карта

Спецподразделение 9 департамента Главного управления разведки Минобороны Украины провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму и в результате атаки уничтожило российский буксир.

Как сообщает пресс-служба ГУР, 6 июня 2024 года бойцы ГУР у берегов Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей".

"В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - говорится в сообщении.

видео дня

Смотрите видео - Бойцы ГУР уничтожили российский буксир:

Взрыв в Крыму 6 июня 2024

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали со ссылкой на источники, что утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов. Взрыв прогремел в 3:45.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил уничтожение российского судна в Крыму. Подробности операции он не раскрыл.

"Собственно, это еще одна "морская недвижимость" на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье. Это факт. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также", - сказал Юсов.

Буксиры проекта 498 Буксиры проекта 498, тип "Сатурн" — серия портовых рейдовых буксиров-кантовщиков с двумя винтами регулируемого шага в поворотных раздельно управляемых направляющих насадках. В состав ВМФ СССР поступали под шифром "Протей". Также были известны под названиями "б/к 1200" и "бычок". Они использовались как рейдовые буксиры разными службами гражданских портов и службами обеспечения военно-морских баз. Помимо внутреннего использования, буксиры были поставлены на Кубу, в Ирак, ГДР и ФРГ, пишет Википедия.

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