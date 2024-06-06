"Сатурн" больше не поплывет: в Крыму бойцы ГУР уничтожили российский буксир

Спецподразделение 9 департамента Главного управления разведки Минобороны Украины провело спецоперацию во временно оккупированном Крыму и в результате атаки уничтожило российский буксир.
Как сообщает пресс-служба ГУР, 6 июня 2024 года бойцы ГУР у берегов Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей".
"В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в Черноморской акватории", - говорится в сообщении.
Смотрите видео - Бойцы ГУР уничтожили российский буксир:
Взрыв в Крыму 6 июня 2024
Как сообщал Главред, ранее СМИ писали со ссылкой на источники, что утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов. Взрыв прогремел в 3:45.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил уничтожение российского судна в Крыму. Подробности операции он не раскрыл.
"Собственно, это еще одна "морская недвижимость" на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье. Это факт. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также", - сказал Юсов.
Буксиры проекта 498
Буксиры проекта 498, тип "Сатурн" — серия портовых рейдовых буксиров-кантовщиков с двумя винтами регулируемого шага в поворотных раздельно управляемых направляющих насадках. В состав ВМФ СССР поступали под шифром "Протей". Также были известны под названиями "б/к 1200" и "бычок".
Они использовались как рейдовые буксиры разными службами гражданских портов и службами обеспечения военно-морских баз. Помимо внутреннего использования, буксиры были поставлены на Кубу, в Ирак, ГДР и ФРГ, пишет Википедия.
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