Мощный удар по логистике РФ: в ГУР раскрыли детали и показали огненное видео

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении в России двух тепловозов – 26 и 28 апреля.
Об этом говорится в сообщении ГУР. Также в спецслужбе опубликовали соответствующее видео.
"28 апреля 2024 года в городе оренбург на россии неизвестные лица сожгли дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М". Аналогичный инцидент произошел двумя днями ранее, 26 апреля, в городе Владикавказ - тогда ночью огонь уничтожил тепловоз "ЧМЭ-3", - отметили в ГУР.
"ГУР МО Украины констатирует - ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", - указано в сообщении.
Смотрите видео - в РФ уничтожили два тепловоза:
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Ранее сообщалось о том, что ГУР осуществило мощную кибератаку. В результате атаки ГУР на российскую компанию сервисы предприятия во многих регионах России перестали работать.
Напомним, ранее сообщалось о том. что ГУР спалило прямо в Москве вертолет Ка-32. ГУР Минобороны Украины уничтожило вертолет Ка-32, который россияне использовали для авиаподдержки своей армии.
Как сообщалось ранее, в России силовики задержали заместителя Шойгу после спецоперации ГУР. В Кремле прекрасно знали о взяточничестве Тимура Иванова, однако это не становилось поводом для его привлечения к ответственности.
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