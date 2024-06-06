"Морской удар, все - в цель": бойцы ГУР уничтожили в Крыму вражеское судно

Утром 6 июня в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно оккупантов. Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источник в ГУР МОУ.
"Ночью, в 3:45 прогремел взрыв. В результате операции ГУР уничтожено вражеское судно, предположительно рейдовый буксир", - сказал собеседник издания.
Отметим Telegram-канал Крымский ветер писал, что в ночь на 6 июня было громко в районе поселка Черноморское.
Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подтвердил уничтожения российского судна в Крыму. Подробности операции он не раскрыл.
"Сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское морское судно в Черноморской акватории. Детали будут позже. Это работа спецподразделений ГУР МО. Морской удар, все - в цель. Еще минус один вражеский корабль", - сказал Юсов в эфире телемарафона.
"Собственно, это еще одна "морская недвижимость" на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье. Это факт. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также", - добавил Юсов.
Удар по вражескому кораблю, вероятно, был нанесен морским дроном "Магура".
Смотрите видео - Андрей Юсов подтвердил удар по кораблю РФ в Крыму:
Удары по Черноморскому флоту РФ
Российские оккупанты в срочном порядке перебрасывают установки ПВО в Крым из Мариуполя - все это на фоне успешных ракетных ударов ВСУ по захватчикам на полуострове.
Как сообщает Bild, Силы обороны Украины готовятся нанести удар по Крымскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией.
В ночь на 30 мая в Керчи прогремел мощный "хлопок". По словам местных, речь шла о как минимум 20 взрывах. Оккупационная "власть" признала "повреждение" двух паромов - автомобильного и железнодорожного и якобы уничтожение двух морских БПА в акватории Черного моря.
Зато в ГУР, по результатам атаки на инфраструктуру врага, доложили о вероятном поражении 7 судов России, в частности двух паромов - "Конро Трейдер" и "Авангард".
По подтвержденным данным Генштаба, Силы обороны Украины успешно поразили паромную переправу российских оккупантов. В результате поражения существенные повреждения получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки. Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
Объект, который уничтожили ВСУ, прикрывали "современные" российские средства ПВО - "Панцирь", "Тор", "Триумф". Однако, ракеты, которые стоят на вооружении с 90-х годов прошлого века, успешно преодолели "новейший" противовоздушный щит захватчиков.
Морской дрон Magura V5 - что о нем известно
Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия.
В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км.
Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.
1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.
14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.
Другие новости:
- Битва за Крым: как Украина уже побеждает Россию – The Economist
- "Капитуляция" в Крыму: в Силах обороны сообщили о бегстве кораблей РФ
- Это унижает Путина: стало известно, что сыграет центральную роль в битве за Крым
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред