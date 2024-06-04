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Украина готовится атаковать Крымский мост - Bild

Юрий Берендий
4 июня 2024, 11:29
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Аналитики делают вывод, что удары по паромам во временно оккупированном Крыму могут свидетельствовать о подготовке Украины к удару по Крымскому мосту.
Украина готовится атаковать Крымский мост - Bild
СМИ назвали фактор, свидетельствующий о подготовке к удару по Крымскому мосту / Коллаж Главред, фото: Сергей Братчук/Telegram, СтратКом ВСУ

По данным экспертов, Силы обороны Украины готовятся нанести удар по Крымскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой Россией. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в конце мая Силы обороны Украины атаковали российские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер". По данным российских источников, для этих ударов украинские военные применили западное вооружение - ракеты ATACMS и Storm Shadow. В то же время российская система ПВО во временно оккупированном Крыму не смогла отразить атаку.

По данным СМИ, по крайней мере один из двух паромов утонул, в корпусе второго образовалась большая дыра, но он остался на поверхности воды. Оба парома, как отмечает военный аналитик Bild Юлиан Рёпке, давно перевозят пассажиров и грузы между российской территорией и аннексированным полуостровом.

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"С открытием Крымского моста в октябре 2018 года паромы потеряли свое значение, поскольку Россия могла доставлять грузы в Крым непосредственно по железной дороге. Однако все изменилось в октябре 2022 года, когда мощный взрыв серьезно повредил железнодорожную часть Крымского моста и вывел ее из строя на несколько недель. Внезапно крымские паромы "Авангард" и "Конро Трейдер" снова стали важными для снабжения полуострова гражданскими и военными товарами", - говорится в материале

Некоторые аналитики считают, что атака на паромы может свидетельствовать о подготовке к новой атаке на Крымский мост. По этой версии, Украина может пытаться усложнить возможность России использовать паромы как альтернативу железнодорожному маршруту через Керченский пролив.

"При этом остается непонятным, когда и как украинские военные намерены снова атаковать Крымский мост. Ранее для этого использовали заминированный автомобиль и надводный беспилотник", - отмечают в Bild.

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Удар по Крымскому мосту - взрывы в Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, Керченская паромная переправа, которая была атакована на прошлой неделе, является основной логистической артерией для российской группировки в Крыму, в частности для военных, участвующих в боях на Таврическом направлении, сообщил спикер ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост играет ключевую роль в снабжении войск России на Юге, однако для уничтожения его Силы обороны должны преодолеть системы противоракетной и противовоздушной обороны, отметил военный аналитик, соучредитель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По данным западных СМИ, россияне прекратили использование Керченского моста для переброски войск и техники во временно оккупированный Крым. Однако, даже в этом случае Силы обороны намерены уничтожить эту транспортную артерию врага, заявил военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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