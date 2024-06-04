В Госдепе сделали громкое заявление об отказе Китая участвовать в Саммите мира

В США считают, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении конфликта между Россией и Украиной, если бы он захотел.

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Китай мог бы быть полезным на Саммите мира, но есть одно "но" / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

США не видят, каким образом Китай может сыграть положительную роль в прекращении войны России против Украины, поскольку КНР помогает РФ восстановить оборонно-промышленную базу. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, комментируя отказ Китая от участия в Саммите мира.

"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в решении этого конфликта, если бы он захотел. Но пока трудно понять, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России", - цитирует Миллера Голос Америки.

По его словам, Вашингтон и "в дальнейшем будет четко объяснять Китаю, что мы против таких действий, и будем привлекать к ответственности причастные к этому организации". Он добавил, что "европейские коллеги планируют делать так же".

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Комментируя Саммит мира, Миллер в очередной раз подчеркнул, что США поддерживают дипломатические усилия Украины и ожидают, что это событие будет успешным.

"Мы поддерживаем мирный саммит, мы хотим, чтобы он был успешным, и именно поэтому вы видите, что вице-президент Соединенных Штатов будет лично присутствовать на этом саммите. Мы поддерживаем дипломатические усилия Украины", - сказал представитель Госдепа.

Миллер не смог ответить на вопрос, планирует ли присоединиться к саммиту мира также и Госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, пока он не владеет такой информацией.

Как сообщал Главред, вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Китай отказался от участия в саммите мира в Швейцарии

Китай не будет участвовать в мирной конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии в июне. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, непосредственно знакомые с этим вопросом.

"Пекин отклонил приглашение, поскольку не были выполнены условия для участия, включая участие как России, так и Украины", - пишет издание.

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай причастен к попытке России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Всего, по подсчету Офиса президента, в мероприятии подтверждено участие 106 стран мира.

Пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" в российско-украинской войне, пишет The Guardian. Это был ее ответ на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Китай противодействует проведению саммита мира в Швейцарии.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

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