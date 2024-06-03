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Байдена в Швейцарии не будет: стало известно, кто представит США на Саммите мира

Алексей Тесля
3 июня 2024, 18:37
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В США заявили о поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и длительного мира.
Харрис, Зеленский
Камала Харрис, Джо Байден и Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, Фото: Офис президента, Facebook/KamalaHarris

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис возглавит делегацию США на глобальном Саммите мира в Швейцарии, инициированном президентом Владимиром Зеленским.

Об официальном представительстве вашингтонской администрации на форуме, посвященном путям завершения развязанной РФ войны, говорится в сообщении "Голоса Америки".

"Вице-президент подтвердит поддержку США народу Украины и подчеркнет приверженность администрации Байдена-Харрис поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и длительного мира на основе суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечаеся в сообщении.

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Также указывается, что в состав делегации США на Саммите будет входить советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

РФ пытается сорвать Саммит мира

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что страна-агрессор РФ пытается масштабно противодействию проведению Саммита мира, инициированного Украиной.

Кулеба уточнил, что подрывная работа РФ против Саммита мира ведется в Азии, Африке и Южной Америке.

Саммит мира – последние новости по теме

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил о причастности Китая к попытке срыва саммита мира. Он считает, что Китай причастен к попытке России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

инфографика, Саммит мира
/ Главред

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