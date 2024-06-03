Три пути срыва Саммита мира: Кулеба рассказал о противодействии России

Появляются заявления о дискредитации саммита, подчеркнул глава МИД.

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Дмитрий Кулеба оценил ситуацию насчет Саммита мира / ua.depositphotos.com, УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что страна-агрессор РФ пытается масштабно противодействию проведению Саммита мира, инициированного Украиной.

"Чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такого противодействия", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

Глава МИД пояснил, что рассылают письма, а также делаются заявления о его дискредитации говоря, что заседание якобы не имеет ценности.

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Также пытаются убедить страны не участвовать в саммите, а также снизить уровень участия тех стран, которые согласились приехать на мероприятие, отметил он.

"Противодействие масштабное. Но мы с партнерами создадим прецедент, когда саммит мира будет созван не на условиях агрессора или посредника, а на условиях устава Организации Объединенных Наций (ООН)", - уточнил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Кулеба добавил, что подрывная работа РФ против Саммита мира ведется в Азии, Африке и Южной Америке.

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Позиция Китая

В свою очередь пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны, пишет The Guardian.

Таким образом она прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Китай противодействует проведению Саммита мира в Швейцарии.

По ее словам, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мероприятий в этом конфликте должны быть признаны.

В то же время Мао добавила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. Она подчеркнула, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".

"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", - отметила она.

Саммит мира – последние новости по теме

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил о причастности Китая к попытке срыва саммита мира. Он считает, что Китай причастен к попытке России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

/ Главред

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