Три пути срыва Саммита мира: Кулеба рассказал о противодействии России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что страна-агрессор РФ пытается масштабно противодействию проведению Саммита мира, инициированного Украиной.
"Чем сильнее противодействие, тем весомее инициатива. Если бы саммит мира был проходным событием, то мы бы не видели такого противодействия", - подчеркнул он в ходе пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.
Глава МИД пояснил, что рассылают письма, а также делаются заявления о его дискредитации говоря, что заседание якобы не имеет ценности.
Также пытаются убедить страны не участвовать в саммите, а также снизить уровень участия тех стран, которые согласились приехать на мероприятие, отметил он.
"Противодействие масштабное. Но мы с партнерами создадим прецедент, когда саммит мира будет созван не на условиях агрессора или посредника, а на условиях устава Организации Объединенных Наций (ООН)", - уточнил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Кулеба добавил, что подрывная работа РФ против Саммита мира ведется в Азии, Африке и Южной Америке.
Кто такой Дмитрий Кулеба?
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Позиция Китая
В свою очередь пресс-секретарь китайского министерства иностранных дел Мао Нин заявила, что Китай никогда не "раздувал огонь и не подпитывал пламя" российско-украинской войны, пишет The Guardian.
Таким образом она прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Китай противодействует проведению Саммита мира в Швейцарии.
По ее словам, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мероприятий в этом конфликте должны быть признаны.
В то же время Мао добавила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. Она подчеркнула, что позиция Китая относительно мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".
"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", - отметила она.
Саммит мира – последние новости по теме
Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский заявил о причастности Китая к попытке срыва саммита мира. Он считает, что Китай причастен к попытке России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.
Напомним, Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.
Ранее сообщалось, что Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена позиция и Украины, и России.
Больше новостей:
- Ядерный шантаж на паузу: Китай может убедить Путина - Кулик
- Когда Китай перестанет помогать РФ: Кулик назвал условие
- РФ и Китай будут пытаться заморозить войну: эксперт оценил визит Путина в КНР
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред