Зеленский впервые заявил о причастности Китая к попытке срыва саммита мира

Пекин ведет "дипломатическую игру" в поддержку агрессии России.

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КНР выступает на стороне России / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай причастен к попытке России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.

Всего, по подсчету Офиса президента, в мероприятии подтверждено участие 106 стран мира, пишет УП со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Россия давит на страны мира, в частности, экономически и энергетически.

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"Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", - цитируют СМИ Зеленского, прибывшего на Азийский саммит "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Зеленский отдельно заявил о "не очень хорошей информации" - некоторые государства начали помогать России в дипломатическом срыве саммита мира.

Позже украинский лидер сравнил позиции США и Китая по саммиту мира и подчеркнул, что Китай работает на его срыв, пишут СМИ.

"Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент (США Джо Байден) будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. И Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил о причастности Китая к срыву саммита мира - смотрите видео:

Саммит мира – позиция Китая и попытка России сорвать событие

Украина неоднократно отмечала важность всех стран мира принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Однако Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.

Китай постоянно отмечает, что, мол, занимает нейтралитет в российско-украинской войне, однако, и как это подтверждают данные западных разведок, помогает России экономически и оружием.

Также Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена ​​позиция и Украины, и России.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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