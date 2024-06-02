Зеленский впервые заявил о причастности Китая к попытке срыва саммита мира

Президент Владимир Зеленский считает, что Китай причастен к попытке России сорвать саммит мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии.
Всего, по подсчету Офиса президента, в мероприятии подтверждено участие 106 стран мира, пишет УП со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Россия давит на страны мира, в частности, экономически и энергетически.
"Россия сегодня ездит по многим странам мира, угрожая блокадой пищевой продукции, агропродукции или химии, ценами на энергетику или просто давит на другие государства мира, чтобы они не были на саммите", - цитируют СМИ Зеленского, прибывшего на Азийский саммит "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
Зеленский отдельно заявил о "не очень хорошей информации" - некоторые государства начали помогать России в дипломатическом срыве саммита мира.
Позже украинский лидер сравнил позиции США и Китая по саммиту мира и подчеркнул, что Китай работает на его срыв, пишут СМИ.
"Соединенные Штаты подтвердили свое участие на высоком уровне. У нас есть шанс, что президент (США Джо Байден) будет. Что касается Китая, они не подтвердили свое присутствие на любом уровне. И Соединенные Штаты имеют контакты с некоторыми государствами и поощряют их участвовать в саммите мира. Китай, к сожалению, наоборот - работает над тем, чтобы страны не приезжали на саммит мира. Большая разница между двумя этими позициями", - сказал Зеленский.
Зеленский заявил о причастности Китая к срыву саммита мира - смотрите видео:
Саммит мира – позиция Китая и попытка России сорвать событие
Украина неоднократно отмечала важность всех стран мира принять участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.
Однако Россия подготовила спецоперацию, в частности, дипломатического давления, чтобы помешать Украине собрать большое количество участников. Сама страна-агрессор, по понятным причинам, на мероприятие не приглашена.
Китай постоянно отмечает, что, мол, занимает нейтралитет в российско-украинской войне, однако, и как это подтверждают данные западных разведок, помогает России экономически и оружием.
Также Пекин отказался от участия в саммите мира, объясняя это тем, что выступает только за те события по урегулированию "украинского конфликта", где одинаково будет представлена позиция и Украины, и России.
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.
На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.
Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.
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