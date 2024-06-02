'Спасать ситуацию на поле боя': Горбач заявил о войсках НАТО в Украине

Известно, что после начала российской войны в 2014 году страны Балтии инициировали размещение на своей территории контингентов вооруженных сил союзников.

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Когда НАТО отправит войска в Украину / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22 отдельная механизированная бригада

В интервью Главреду исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач рассказал, в чем сейчас заключается причина оживления дискуссий относительно отправки западных контингентов на территорию Украины.

Эксперт заявил, что тональность этой дискуссии задал президент Франции Макрон, когда в феврале этого года высказывался о гипотетической возможности такого варианта.

"Сначала эту мысль, конечно, не воспринимали многие его западные коллеги, но он расширил так называемые окна Овертона, и люди начали думать об этом более серьезно. Как следствие, многие из европейских союзников, особенно страны Балтии и Польша, подхватили эту тему и поняли рациональность такой риторики. Потому что сейчас речь идет не столько о размещении вооруженных сил западных государств на территории Украины, сколько о том, что это гипотетически возможно. Мол, мы себя не будем в этом ограничивать, пусть россияне по этому поводу переживают", - пояснил Горбач. видео дня

Сейчас еще большей актуальности этой теме добавляют колебания на Западе относительно способности Украины выдерживать российский натиск на фронте. В частности, в течение последних месяцев из-за дефицита снарядов и вооружения на Западе начали задумываться над тем, что будет, если россияне прорвут фронт.

"То есть необходимость спасать ситуацию на поле боя может стать причиной введения западных войск в Украину. Но, конечно, что Запад думает не о том, чтобы напрямую столкнуться с российской армией, а о том, чтобы присутствовать на определенной неоккупированной части территории Украины, чтобы россияне не решились идти дальше и остановить их своим присутствием", - добавил Горбач.

Такая тактика применяется НАТО в странах Балтии уже несколько лет подряд. По крайней мере после начала российской войны в 2014 году страны Балтии инициировали размещение на своей территории контингентов вооруженных сил союзников.

"Хотя и на ротационной основе, но тем не менее они физически постоянно присутствуют на территории страны, что на символическом уровне вроде бы сдерживает россиян от прямого вторжения (ведь тогда это будет означать прямое столкновение не только с армиями Эстонии, Латвии и Литвы, но и таких стран, как Соединенные Штаты, Великобритания, Федеративная Республика Германия). Поэтому этот тактический прием может применяться и в Украине, но это нужно делать превентивно, а не тогда, когда уже идет война и есть ожидание худших сценариев", - рассказал эксперт.

Кто такой Владимир Горбач Владимир Горбач - исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии, политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества, эксперт по вопросам внешней и внутренней политики Украины. Автор более 75 публикаций в украинских и зарубежных изданиях на тему внешней и внутренней политики Украины, в том числе - избирательных стратегий и избирательных технологий, пишет Википедия.

Напомним, что НАТО может закрыть небо над Западом Украины. По данным СМИ, страны-члены НАТО ведут обсуждение относительно обучения украинских военных на территории Украины и закрытия неба над западными областями.

Йенс Столтенберг сделал решительное заявление об отправке войск НАТО в Украину. Генсек НАТО подчеркнул, что НАТО должно оставаться вне конфликта с Россией, в то же время страны-члены Альянса должны позволить Украине наносить удары по РФ.

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