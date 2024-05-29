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НАТО даст Украине "политический сигнал" относительно членства, но не приглашение - США

Руслана Заклинская
29 мая 2024, 20:05
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Украина не должна рассчитывать на приглашение к членству в НАТО, поскольку этот вопрос не будет рассматриваться на саммите, заявила посол США при НАТО.
НАТО даст Украине 'политический сигнал' относительно членства, но не приглашение - США
Вместо приглашения в НАТО - "политический сигнал"/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента

На встрече лидеров НАТО в Вашингтоне произойдут важные изменения в формулировках относительно перспективы членства Украины в Альянсе. Однако приглашения в НАТО Украине не следует ожидать. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит на пресс-конференции перед встречей глав МИД Альянса в Праге, пишет "Европейская правда".

Посол отметила, что в НАТО достигли согласия о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Североатлантическому альянсу. Этот сигнал станет частью общего пакета помощи Украине.

"В решении саммита будут новые формулировки относительно Украины относительно стремления Украины стать членом НАТО. Решение не будет идентичным тому, что звучало в прошлом году (на саммите в Вильнюсе)", - сообщила Смит.

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По ее словам, окончательная формулировка еще не согласована. Смит подчеркнула, что членам НАТО "еще нужны переговоры" по этому поводу, но уже сейчас от союзников "звучат интересные идеи". Однако посол подчеркнула, что Украина не должна рассчитывать на политическое приглашение к членству.

"Приглашение Украины к членству не будет рассматриваться на этот раз, это малореально. Вместо этого мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост к членству", - заявила представительница США.

Курс Украины на членство в НАТО и ЕС

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора), инициированный президентом.

За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутата.

19 февраля этот закон торжественно подписал в парламенте пятый президент Украины Петр Порошенко.

21 февраля 2019 года изменения в Конституцию вступили в силу.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Напомним, в США рассчитывают, что на саммите НАТО, который должен состояться 9-11 июля в Вашингтоне, союзники обсудят "дорожную карту" вступления Украины в Альянс. Ранее государства уже заверили Киев в том, что государство вступит в коллективный блок безопасности Запада.

Украина может вступить в НАТО только после завершения войны с Россией, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. На брифинге он отметил, что график вступления Украины в Альянс зависит от завершения войны, несмотря на заявление генсека Йенса Столтенберга о будущем Украины в НАТО.

Как сообщал Главред, международная рабочая группа по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, возглавляемая Андреем Ермаком и бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, предлагает четкие временные рамки для вступления Украины в НАТО - не позднее июля 2028 года.

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