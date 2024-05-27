НАТО может закрыть небо над Западом Украины: СМИ раскрыли детали

По данным СМИ, страны-члены НАТО ведут обсуждение относительно обучения украинских военных на территории Украины и закрытия неба над западными областями.

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НАТО обсуждает возможность взять под защиту небо над Западом Украины / Коллаж Главред, фото: US Army, УНИАН, скриншот

Страны НАТО ведут обсуждение возможности закрытия неба над западной частью Украины для защиты от российских обстрелов. Об этом сообщает BILD со ссылкой на источники.

По информации BILD, некоторые страны НАТО рассматривают возможность усиления поддержки Киева и действия непосредственно на территории Украины. За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва и Франция. Против - США и Германия. Окончательные решения еще не приняты, но продолжаются переговоры по нескольким аспектам.

Обучение

По данным BILD в НАТО рассматривают возможность обучения украинских военных инструкторами НАТО на территории Украины, в частности речь идет о Западе Украины.

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Обсуждается обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.

"Мысли о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе ради обучения или лучше послать несколько инструкторов в Западную Украину, не следует сбрасывать со счетов. Разумнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину", - сказал BILD экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

Недавно с похожим заявлением выступил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Логистика

Согласно информации BILD, несколько стран НАТО, среди которых Великобритания, Канада и Эстония, планируют в дальнейшем поставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. В этих странах разрабатывается концепция "передовой логистики".

Противовоздушная оборона

Также рассматривается возможность защиты воздушного пространства Западной Украины с помощью зенитных комплексов НАТО. Инициативу по "расширенной противовоздушной обороне" взяла на себя Польша, однако окончательного решения по этому поводу еще не принято.

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Закрытие неба над Украиной - военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, спикер командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш отметил, что Польша имеет системы противовоздушной обороны большого радиуса действия Patriot, что позволяет ей технически обеспечить закрытие неба над западными регионами Украины.

В Польше рассматривают технические и юридические аспекты возможного использования систем противовоздушной обороны для сбивания российских ракет у границ страны, однако окончательных решений по этому поводу не принято. Об этом сообщил представитель МИД Польши Павел Вронский.

Испания собирается предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 1,129 миллиарда евро. О передаче этой помощи объявят во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Мадрид.

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