Что Путин сказал Шольцу накануне вторжения в Украину: канцлер раскрыл подробности

Канцлер Германии охарактеризовал заявления кремлевского диктатора как "абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны".

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Шольц раскрыл детали разговора с Путиным накануне вторжения РФ в Украину / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о том, как российский диктатор Владимир Путин убеждал его в том, что границы "можно менять с помощью силы", а Украина "принадлежит России". Разговор состоялся в феврале 2022 года – накануне российского полномасштабного вторжения.

Как пишет Укринформ, немецкий канцлер рассказал о разгворе с Путиным во время общения с гражданами в рамках Фестиваля демократии.

По словам Шольца, в течение четырех часов Путин пытался его убедить в том, что Украина и Беларусь "являются частями России". Среди других причин для войны диктатор назвал то, что "Украина идет в НАТО".

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Шольц подчеркнул, что тогда говорил Путину о том, что по состоянию на февраль 2022 года и в течение еще многих лет о вступлении Украины в блок речь не идет.

Также диктатор озвучивал выдумки о "нацистском режиме" в Украине.

"Говорить об этом, когда президентом является еврей... Сложно представить, насколько это абсурдное, позорное объяснение для обоснования войны", – прокомментировал слова кремлевского диктатора Олаф Шольц.

Канцлер сказал, что Берлин предоставляет Киеву максимальную поддержку, чтобы это "империалистическое нападение на соседнее государство не завершилось успехом". Но, как он подчеркнул, Германия заботится о том, чтобы не дошло "до большой войны между Россией и НАТО".

Недавние заявления Шольца о войне в Украине

После возвращения из Китая канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с рядом важных заявлений относительно войны в Украине. В частности, он отметил, что даже те страны, которые до сих пор имеют тесные связи с Россией. сомневаются в целесообразности войны против Украины.

Украина не может применить оружие Германии по территории агрессора России, поскольку Берлин предоставлял Киеву вооружения с условием, что они не будут использоваться вне украинского государства. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Он добавил, что его политика заключается в том, чтобы не допустить "большой войны".

В случае чрезвычайной ситуации Германия готова оперативно развернуть 35 тысяч подготовленных военнослужащих для поддержки союзников. Об этом завил канцлер Германии Олаф Шольц и подчеркнул, что страна готова защищать "каждый квадратный сантиметр территории НАТО".

По словам Шольца, российские оккупационные войска ежемесячно в агрессивной войне в Украине теряют 24 тысячи военнослужащих погибшими и тяжело ранеными.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В целом, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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