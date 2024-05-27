Огромная цифра: Шольц назвал ежемесячные потери РФ в войне против Украины

Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не считается с потерями среди военнослужащих РФ ради "иммериалистической мании величия".

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РФ ежемесячно теряет десятки тысяч военных в войне против Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

Российские оккупационные войска ежемесячно в агрессивной войне в Украине теряют 24 тысячи военнослужащих погибшими и тяжело ранеными. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на мероприятии "Гражданский диалог", передает n-tv.

По словам Шольца, российский диктатор Владимир Путин готов жертвовать огромным количеством войск в агрессивной войне против Украины.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно", - сказал Шольц во время диалога с гражданами. видео дня

По его словам, Путин не учитывает потери своей армии в войне "ради империалистической мании величия".

Шольц подчеркнул, что по мнению российского диктатора Путина Украина и Беларусь являются частью РФ, именно он поэтому нарушил принцип нерушимости границ.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Потери РФ в войне - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, за последнюю неделю активных боев по всей линии фронта (с 19 по 26 мая) Силы обороны Украины уничтожили 8900 российских оккупантов. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время прорыва российских оккупационных войск в Харьковской области потери среди личного состава российских захватчиков были в восемь раз больше, чем у украинской армии.

По данным Генштаба, с начала активных наступательных действий на севере Харьковской области российские оккупационные войска потеряли почти 2 тысячи военных и 342 единицы вооружения и военной техники.

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