ВСУ уничтожили уникальную технику РФ: Коваленко рассказал, о чем это свидетельствует

Это уже не первый случай, когда в зоне боевых действий уничтожается редкая техника России, заявил Александр Коваленко.

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Россияне потеряли на фронте уникальную "военную" технику / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", Александр Коваленко

На фронте украинские военные уничтожили редкий российский двухзвенный гусеничный снегоболотоход ГАЗ-3344-20 "Алеут". Эту технику производили в ограниченном количестве на Заволжском заводе гусеничных тягачей с 2012 года для работы в арктических условиях. Об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, за все время полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено только два таких снегоболотохода, причем оба - в 2022 году. Один - в конце марта, другой - в начале апреля.

"Появление столь уникальной техники в зоне БД в Украине в 2024-м году лишний раз подтверждает острую и даже критическую нехватку компоненты ББМ, особенно с повышенными возможностями проходимости.", - добавил он. видео дня

Коваленко подчеркнул, что это уже не первый случай, когда в зоне боевых действий уничтожается редкая техника России, которая иногда даже существует в единственном экземпляре.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Уничтожение уникальной российской техники - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, на фронте повреждена уникальная российская техника - новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". По словам военного эксперта Александра Коваленко, комплекс разрабатывался с 2007 по 2020 год и на данный момент существует лишь шесть таких пусковых установок.

Также украинская артиллерия уничтожила "танк-черепаху" - самодельный вариант танка Т-72, который имел огромную крышу, ограничивающую вращение башни. Танк скрывался в ангаре в Петровском районе Донецка.

Кроме этого, Россия потеряла единственную в своем роде радиолокационную систему "Контейнер 29Б6" в результате атаки украинского беспилотника в Мордовии. Украине удалось осуществить атаку за сотни километров вглубь российской территории, пишет Newsweek.

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