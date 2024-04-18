Украина уничтожила уникальную РЛС в Мордовии: 'восполнить пробел' РФ будет сложно - СМИ

"Контейнер 29Б6" единственный в России радар, направленный на запад, который контролирует воздушное пространство вокруг Европы. Его стоимость - 110 млн долларов.

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Россия потеряла ключевой радар ядерного сдерживания / Коллаж: Главред, фото: en.wikipedia.org, Сергей Братчук/Telegram

Россия потеряла единственную в своем роде радиолокационную систему в результате атаки беспилотника в Мордовии. Украине удалось осуществить атаку за сотни километров вглубь российской территории. Об этом пишет Newsweek.

В среду, 17 апреля, украинские СМИ сообщили об ударе беспилотников по объекту в Мордовии, где размещен радар "Контейнер 29Б6". Ранее Украина уже атаковала военный объект в Мордовии, предыдущая атака состоялась 11 апреля. Расстояние от украинской границы до места поражения составляет около 680 километров.

Губернатор Мордовии Артем Здунов подтвердил эту информацию и заявил, что украинский БПЛА совершил повторную атаку около 8 утра по местному времени. В то же время он сообщил, что дрон сбила российская ПВО.

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По данным ВЧК-ОГПУ, которое якобы владеет инсайдерской информацией от российских силовиков, "атака была успешной и сейчас российская загоризонтная станция не работает".

В чем особенность РЛС "Контейнер"

Система "Контейнер 29Б6" является важным компонентом российской системы раннего предупреждения, которая обнаруживает угрозы на большом расстоянии, такие как баллистические ракеты и самолеты. Он может отслеживать запуски крылатых и гиперзвуковых ракет, а также взлет самолетов на расстоянии до 1860 миль.

В Forbes отметили, что этот радар единственный в России, направленный на запад, который контролирует воздушное пространство вокруг Европы. Его стоимость составляет 110 миллионов долларов. По оценкам Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, "заполнить пробел" из-за отсутствия этой системы будет крайне сложной задачей.

Что известно о РЛС "Контейнер"? "Контейнер" - это двухкоординатная загоризонтная РЛС нового поколения, которая способна обнаруживать воздушные цели на больших расстояниях. Входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" россияне построили в городе Ковылкино в Мордовии в 2000-2002 годах.

Атака дронов в Мордовии - поражение РЛС "Контейнер"

Напомним, 17 апреля украинские беспилотники атаковали российский загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии. В сети появились видео со столбом дыма на месте радиолокатора. Атака была направлена на 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680 в городе Ковылкино.

Также 11 апреля Украина уже атаковала воинскую часть россиян в городе Ковылкино. БПЛА и тогда ударили по радиотехническому узлу, где расположен загоризонтный радиолокатор "Контейнер".

Кроме этого, 17 апреля беспилотники ГУР атаковали авиационный завод в Татарстане. Удар нанесли по предприятию, где оккупанты изготавливают и ремонтируют свои бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

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