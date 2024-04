Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

Аналитики из Института изучения войны (ISW) США заметили взрывы в Джанкое на геолокационных снимках, но не могут подтвердить, что именно американская баллистическая ракета ATACMS ударила по военному аэродрому. Об этом сообщается в отчете ISW за 17 апреля 2024 года.

Аналитики подтвердили, что в ночь с 16 на 17 апреля украинские войска ударили по российскому военному аэродрому в оккупированном Крыму.

По данным ISW, на геолокационных снимках видны взрывы на аэродроме в Джанкое, где располагается российский 39-й отдельный вертолетный полк (27-я сводная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа).

В то же время, по состоянию на сейчас ISW не может подтвердить, какой именно вид ракет использовали украинские силы во время этого удара, а также степень повреждений, причиненных в результате этого удара.

Представители американского Института изучения войны в отчете упомянули о партизанском движении "АТЕШ", которое подтвердило, что в результате удара по аэродрому была уничтожена ракетная система С-400, а также серьезно повреждены несколько неустановленных транспортных средств.

Также отмечено, что украинские войска ранее успешно наносили удары с использованием ракет ATACMS по российским военным вертолетам на авиабазах в Бердянске Запорожской области и в Луганске в 2023 году.

Аналитики отмечают, что расположение российских боевых и транспортных вертолетов на аэродроме в Джанкое дает оккупантам значительное преимущество в боевых действиях, особенно на юге Украины. В ISW подчеркивают, что эти объекты являются легитимными военными целями.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.