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Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

Юрий Берендий
18 апреля 2024, 08:16
Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что военный аэродром в Джанкое является законной целью для Украины.
Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет
В ISW рассказали, какими ракетами Украина атаковала аэродром в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Аналитики из Института изучения войны (ISW) США заметили взрывы в Джанкое на геолокационных снимках, но не могут подтвердить, что именно американская баллистическая ракета ATACMS ударила по военному аэродрому. Об этом сообщается в отчете ISW за 17 апреля 2024 года.

Аналитики подтвердили, что в ночь с 16 на 17 апреля украинские войска ударили по российскому военному аэродрому в оккупированном Крыму.

По данным ISW, на геолокационных снимках видны взрывы на аэродроме в Джанкое, где располагается российский 39-й отдельный вертолетный полк (27-я сводная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа).

видео дня

"Российские силы перебросили на авиабазу Джанкой вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52, хотя ISW еще не видела визуальных доказательств повреждения каких-либо вертолетов в результате удара 16 апреля. Известный связанный с Кремлем милблогер утверждал, что украинские силы использовали около 12 ракет MGM-140 ATACMS для удара по аэродрому", - говорится в отчете.

В то же время, по состоянию на сейчас ISW не может подтвердить, какой именно вид ракет использовали украинские силы во время этого удара, а также степень повреждений, причиненных в результате этого удара.

Представители американского Института изучения войны в отчете упомянули о партизанском движении "АТЕШ", которое подтвердило, что в результате удара по аэродрому была уничтожена ракетная система С-400, а также серьезно повреждены несколько неустановленных транспортных средств.

Также отмечено, что украинские войска ранее успешно наносили удары с использованием ракет ATACMS по российским военным вертолетам на авиабазах в Бердянске Запорожской области и в Луганске в 2023 году.

Аналитики отмечают, что расположение российских боевых и транспортных вертолетов на аэродроме в Джанкое дает оккупантам значительное преимущество в боевых действиях, особенно на юге Украины. В ISW подчеркивают, что эти объекты являются легитимными военными целями.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Удар по Джанкою 17 апреля - последствия атаки по Крыму

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма произошла серия взрывов. Местные жители сообщали о пожаре в районе местного военного аэродрома.

В результате ракетного удара, который произошел 16 апреля по захваченному россиянами аэродрому в Джанкое, враг, по данным российских источников, потерял четыре вертолета и одну установку ПВО.

По информации аналитика Defense Express Ивана Киричевского, Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому россиян в Джанкое. Официально Генштаб эту информацию по понятным причинам не подтверждает. Как отметил эксперт, вероятно, что главными целями ночной атаки на Джанкой были именно установки врага С-300/С-400. Потери врага пока уточняются.

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