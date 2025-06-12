Будете выглядеть стильно даже на пенсии: 6 ошибок, которые добавляют возраста

Стилист рассказала, какие ошибки не следует допускать, чтобы всегда выглядеть стильно и современно.

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Какие ошибки в одежде добавляют возраста / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

Какие ошибки в одежде добавляют возраста

Почему не следует надевать одежду темных оттенков

Какие фасоны выглядят устарело

Каждая женщина хочет выглядеть безупречно, однако с возрастом не всем удается сохранить интересный и современный вайб. Мода не стоит на месте, поэтому нужно менять время от времени свою одежду, чтобы выглядеть стильно. Многие женщины допускают стилистические ошибки, которые только добавляют возраста. Украинская звездная стилистка Юлико дала несколько советов, как избежать этих ошибок.

"Молодость - это не о цифрах в паспорте, а о том, как мы себя чувствуем и как подаем себя миру. Но иногда именно одежда (без злого умысла!) может нас "старить"... Правильный стиль не маскирует возраст - он его подчеркивает красиво", - написала Юлико. видео дня

Ошибки в одежде, которые добавляют возраста

1. Темная гамма цветов

Если вы используете в своем образе преимущественно темные оттенки (серый, черный, коричневый), ваше лицо автоматически будет выглядеть уставшим. Лучше разбавлять цветовую гамму и добавлять светлые и свежие акценты. Особенно это касается зоны возле лица. Можно использовать белую рубашку, светлый шарф, украшения с блеском.

2. Устаревшие фасоны

Если вы не хотите выглядеть старомодно и старше своего возраста, не следует надевать жакеты из 2000-х или длинные прямые кардиганы. Лучше выбирать современную классику: жакеты приталенные жакеты приталенные или oversize в актуальной посадке, кардиганы до талии.

3. Неудачная длина юбки или брюк

Юбки до середины икры в сочетании с неудобной обувью - равняется образ "тетки". Лучше отдать предпочтение длине миди с аккуратной обувью и открытым подъемом или каблуком. Это вытянет силуэт.

4. Бесформенные вещи

Объемные кофты, балахоны будут скрывать даже сильные стороны вашей фигуры. Они спрячут вашу личность. Лучше найти баланс - мягкое прилегание, легкое подчеркивание талии, V-вырез.

5. Ткани, которые добавляют объема и выглядят дешево

Не стоит выбирать блестящие синтетические вещи или изделия из дешевого трикотажа. Следует отдать предпочтение матовым фактурам, которые красиво прилегают: вискоза, хлопок, шелк, мягкий деним.

6. Лишние декоративные элементы

Если использовать банты, стразы, странные фактуры - все это вместе будет выглядеть неаккуратно. Стилист советует отдавать предпочтение минимализму. Это всегда будет выглядеть дороже и моложе.

Смотрите кадры о том, какие ошибки в одежде добавляют возраста:

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Кто такая Юлико? Юлико - звездный стилист и имиджмейкер. Училась в трех столицах моды: Лондон, Милан и Париж. Творческая жилка начала проявляться еще в детстве, когда шила платья для кукол. Сейчас одевает украинских звезд, таких как Елена Кравец, Оксана Дмитриева, Виталий Богомолов, Анна Буткевич, DZIDZIO и другие. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram, где имеет 21 тысячу подписчиков.

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