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Как сделать из обычной рубашки трендовую всего за одну минуту - лайфхак

Анна Косик
12 июня 2025, 05:26
155
Трендовая приталенная рубашка может появиться в гардеробе без лишних затрат, если знать одну хитрость.
Трендовая рубашка из старой
Как переделать старую рубашку / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Что нужно сделать с рубашкой, чтобы она стала трендовой
  • Для чего завязывать рубашку резинками для волос

Тренды в моде меняются достаточно быстро и не у каждого есть возможность постоянно обновлять гардероб. Например, относительно недавно модными были оверсайз рубашки, а сейчас на замену пришли приталенные.

Однако Главред узнал, что в погоне за трендами не обязательно покупать новые вещи. Украинский блогер Александра Чорий в TikTok рассказала, как всего за 60 секунд превратить старую оверсайз рубашку в новую.

видео дня

Для этого, по словам блогера, понадобится всего две резинки для волос. Ими нужно завязать по обе стороны рубашки примерно посередине хвостики. Далее остается застегнуть пуговицы.

"Мне очень нравится, как это выглядит. Главное - это быстро и можно не заморачиваться с цветом резинок и через одну минуту вы имеете стильную, трендовую рубашку", - отметила Чорий.

Смотрите видео, как сделать из старой рубашки новую трендовую:

@s.chorij

Сначала хотела купить, а потом увидела такой способ как из широкой рубашки сделать трендовую приталенную. Сохраняйте?

♬ оригинальный звук - Чорий Александра

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Что известно об Александре Чорий?

Александра Чорий - блогер, которая рассказывает о своей жизни и материнстве. На нее уже подписалось более 93 тысяч пользователей. Свой Инстаграм-блог она ведет под ником: s.chorij.

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