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Россия обречена на поражение и распад, Украина никогда не вернется в орбиту Москвы – Новак

Надежда Майная
11 июня 2025, 09:00
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Не все города Украины, разрушенные войной, будут отстроены, в частности, Донбасс восстанавливать не стоит, считает экономист.
После войны города Украины будут восстанавливаться по экономическому принципу, в некоторые из них жизнь не вернется – Новак
Украина есть и будет, а РФ скоро не будет в том виде, в котором она существует сейчас – Новак / Коллаж: Главред

На сайте Главред состоялся чат с главой Комитета экономистов Украины Андреем Новаком. Общаясь с читателями, он рассказал, почему Трамп спасает Россию, что будет с Украиной, если она вернется в орбиту Москвы, почему Россия обречена на поражение и распад, а также какие ее республики первыми попрощаются с Москвой.

Представляем третью часть стенограммы чата с Андреем Новаком.

Первую часть разговора с Андреем Новаком, где он рассказал, почему операция СБУ "Паутина" стала болезненным экономическим ударом по России, сколько способна воевать Россия, а также почему Путину в ближайшее время придется выбирать между плохим и очень плохим, читайте, перейдя по ссылке.

Вторую часть разговора с экономистом, где речь шла о том, что во втором полугодии 2025 года будет с ценами на продукты питания, коммунальными тарифами и курсом гривны, читайте, перейдя по ссылке.

Lurdes: Чем Путин так привлек Трампа, что тот так пытается спасти Россию? Разве у РФ и США такой "жирный" товарооборот, что американцы заинтересованы сохранить сотрудничество, или разве Штатам нужны российские нефть и газ – вроде ни то, ни другое. Почему тогда Трамп так упорно пытается спасти Путина и Россию?

Андрей Новак: Это очень интересный вопрос. Товарооборот между Россией и США действительно небольшой, просто мизерный, особенно по сравнению с товарооборотом между США и Евросоюзом, Китаем или Индией. Да и российские энергоресурсы, конечно, Штатам не нужны, потому что они сами добывают и продают нефть и газ. Поэтому Россия в этом смысле – конкурент США.

У меня есть несколько версий, почему Трамп спасает Россию: или это хитрая комбинация американской администрации, чтобы усыпить российского медведя с гранатой в руке, или Трамп был завербован россиянами, или американцы ждут, когда в РФ произойдет дворцовый переворот, чтобы она и лично Путин не могли размахивать ядерной дубиной.

Время от времени мы слышим от Москвы угрозы о применении ядерного оружия. И после блестящей операции СБУ, когда были поражены российские аэродромы, в России снова заговорили о своем праве применить ядерное оружие, потому что Украина уничтожила много самолетов российской ядерной триады.

Есть еще один вариант – личная симпатия Трампа к Путину и другим диктаторам, например, Ким Чен Ыну и Си Цзиньпину. Трампу нравится авторитарный стиль правления, и он хочет, чтобы все слушали только его, потому что считает, что только его мнение правильное.

Надеюсь, что мы имеем дело с первым вариантом, то есть что это очень хитроумная политическая комбинация США.

По мнению Новака, не исключено, что США ждут дворцового переворота в России
Попытки Трампа спасать Россию могут оказаться желанием США усыпить российского медведя, считает Новак / Фото: kremlin.ru

Inga: Если представить худший сценарий – возвращение Украины в орбиту России, как тогда может измениться жизнь украинцев в смысле уровня жизни, социальных стандартов и т.д.? Москва, истощенная войной, потянет и нас за собой в болото, или, наоборот, ради показухи она будет пытаться демонстративно сделать из Украины "конфетку", мол, "вот как под игом Москвы прекрасно живут побежденные"?

Андрей Новак: Посмотрите, какую "конфетку" Россия "сделала" из Крыма. Москва неоднократно уверяла, что Крым будет "витриной" России, и мы видим, какая это "витрина" на самом деле – там проблемы со всем: с продуктами питания, водой, энергоресурсами, уровнем жизни, инфраструктурой.

Поэтому легко представить, какой бы "конфеткой" была Украина под влиянием Москвы, если она ничего не может сделать с Крымом, "возвращением" которого россияне так гордятся.

Смотрите видео, в котором экономист Андрей Новак рассказал, сколько лет российская экономика позволит Путину воевать, а также что будет с ценами на продукты и тарифами в Украине до конца 2025 года:

Уровень жизни, который может обеспечивать Москва своим "подданным", мы четко видели на примере Советского Союза: все равны, но равны в бедности. Наличие автомобиля тогда было невероятной роскошью, наличие холодильника в квартире – наполовину роскошью. В современной России треть домов и квартир, то есть жилых площадей, не имеют подвода газа, и это в газоносной супердержаве! Треть не имеет туалетов в домах, только сельские деревянные полуразвалины. Только такой уровень жизни способна обеспечить Россия.

Впрочем, я уверен, что Украина больше никогда не будет в орбите России. Причина одна: Украина есть и будет, а Российской Федерации скоро не будет в том виде, в котором она существует сейчас.

Не нужно быть Нострадамусом, чтобы понять тенденцию. Все идет к тому, что Россия в этой войне потерпит военно-политическое поражение в той или иной форме, и составляющие РФ не захотят разделять с Москвой этот позор. Прежде всего речь идет о горячих народах Чечни, Дагестана, Ингушетии, Татарстана – это первые претенденты на выход из состава России.

В общем, Украина больше никогда не будет в орбите Российской Федерации, потому что не будет самой РФ.

По мнению Новака, Россия в ее нынешнем виде прекратит свое существование
Первыми претендентами на выход из России являются Чечня, Дагестан и еще несколько республик, считает Новак / Фото: ua.depositphotos.com

y-grek: Как вы оцениваете перспективу и целесообразность восстановления украинских городов и городков, разрушенных Россией и войной? Они навсегда останутся "выжженной землей", или жизнь туда вернется? Марьинка, Бахмут, Волчанск и многие-многие другие – какая судьба их ждет?

Андрей Новак: Развитие поселений зависит от размещения производительных сил, то есть от наличия определенных ресурсов. Например, там, где есть уголь, можно строить угольные шахты, там, где залежи руды – металлургические заводы и комбинаты, а вокруг них уже разрастается населенный пункт. Именно от размещения производительных сил зависит развитие населенных пунктов, их величина и перспективность.

В общем, населенные пункты отстроятся там, где Украина сможет восстановить производство и переработку тех или иных ресурсов и начать производить определенные товары, то есть там, где восстановится экономическая жизнь. Если экономической жизни не будет, людям не будет где работать. Мы можем настроить жилых домов, детских садов и больниц, но где работать людям? А работать люди смогут там, где размещены определенные производственные мощности, которые производят какую-то продукцию. Именно по экономическому подходу будут восстанавливаться или не восстанавливаться населенные пункты Украины, которые уже разрушила и, к сожалению, еще разрушит Россия.

Экономист объяснил, почему Донбасс восстанавливать нецелесообразно
Руины города Бахмут. По словам экономиста Новака, далеко не во все разрушенные Россией украинские города после войны вернется жизнь / Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Главред: Например, на Донбассе разрушены предприятия и производства – насколько целесообразно их восстанавливать, чтобы люди вернулись в города, выросшие вокруг этих предприятий?

Андрей Новак: Нет смысла восстанавливать предприятия, существовавшие на Донбассе, в том виде, в котором они были. Ведь на большинстве из них было старое советское оборудование.

Донбасс имеет экономическую, социальную, культурную и спортивную перспективу, если он перестанет быть Донбассом – Донецким угольным бассейном. Угольная энергетика – это энергетика прошлого. Это направление Маргарет Тэтчер закрыла еще в 70-х годах, за что умные британцы ей благодарны. Это была одна из ключевых экономических реформ.

К тому же, российская оккупационная власть, которая пришла в Донецк, то есть "ДНР", уже затопила большинство угольных шахт. И теперь там другая опасность – вредные вещества, которые попали в грунтовые воды. Региону нанесен огромный экологический ущерб. Поэтому восстанавливать Донбасс как Донецкий угольный бассейн не стоит.

Следует восстанавливать те предприятия, где было более-менее современное оборудование, а на месте тех предприятий, где было устаревшее оборудование – строить новые, с современным и высокотехнологичным оборудованием. При этом следует стараться производить готовую продукцию с максимальной добавленной стоимостью, а не просто добывать уголь и продавать его. Задача – производить на своих предприятиях и на своей территории продукцию с максимальной добавленной стоимостью. Ведь тогда будет экономическое развитие, которое позволит обеспечить высокие социальные стандарты. Именно так работает экономика.

Если экономика работает плохо, то плохо финансируются армия, образование, медицина, культура, спорт и тому подобное. Прямая взаимосвязь: какое состояние экономики – такой уровень жизни людей и страны в целом.

Российская оккупационная власть затопила большинство угольных шахт на Донбассе, отметил экономист
Донбасс как Донецкий угольный бассейн восстанавливать точно не стоит, считает Новак / Фото: Википедия

Главред: А другая сторона этого вопроса – люди. Ведь большинство людей, проживавших в Донецкой и Луганской областях, выехали за границу или в другие более безопасные города Украины. И многие не вернутся обратно. Да, безусловно, часть людей охотно вернутся домой, в родные города. Но насколько эти люди будут способны восстанавливать этот регион и активно работать там?

Андрей Новак: Не все, но возвращаться люди захотят, однако только тогда, когда есть куда возвращаться. Ведь российская армия ведет наступательные действия одним методом – сначала ковровой бомбардировкой уничтожает до основания населенные пункты, а затем заходит на руины.

Например, куда сейчас людям возвращаться в Мариуполе, Бахмуте, Торецке и т.д., когда все разрушено до основания? Возвращаться люди будут только тогда, когда будет происходить развитие производительных сил, когда будут строиться производственные мощности, а вокруг них заново возводиться города. Понятно, что восстанавливать "хрущевки" или панельные дома советского образца никто не будет – современные строительные технологии позволяют строить на более качественном уровне.

Поэтому восстановление Украины будет, но оно должно быть системным: сначала восстановление предприятий и производительных сил, а затем вокруг этого развитие медицинской, культурной и образовательной инфраструктуры, то есть развитие городов как таковых. Ведь люди прежде всего должны иметь место работы, только тогда населенный пункт сможет развиваться.

Гнатенко_58: Какие глобальные последствия для мира будет иметь торговая война и вообще политика Трампа? Как думаете, Трамп похоронит мировое лидерство Штатов, погрузит мир в новый финансовый кризис, спровоцирует новые войны или вообще третью мировую?

Андрей Новак: Не думаю, что США могут спровоцировать третью мировую войну. Но мировую экономическую войну Трамп уже спровоцировал, когда ввел огромные пошлины против многих стран. На сегодняшний день Трамп и его администрация взяли паузу в этом процессе и объявили торговое перемирие на 90 дней. Надеюсь, что разум все-таки возьмет верх, и огромные пошлины будут действовать только в отношении России и тех, кто ей помогает. Северная Корея, Иран и Китай – это, по сути, страны, которые либо ведут агрессию вместе с Россией, либо помогают ей.

Трамп спровоцировал мировую экономическую войну, отметил Новак
Торговая война Трампа имеет много негативных последствий, причем в основном для экономики США, отметил Новак / Фото: facebook/DonaldTrump

Вводить пошлины против своих стратегических партнеров, например, Канады или Евросоюза, Штатам просто нелогично. Это уже имеет немало негативных последствий, причем в основном для американской экономики. Вспомните, как только Трамп объявил о намерениях ввести пошлины и показал таблицу с процентами пошлин, произошел обвал американского фондового рынка, и активы американских компаний чрезвычайно обесценилась. Огромные потери понесли и американские миллиардеры. Кроме того, даже произошла девальвация американского доллара по отношению к другим валютам, пусть и незначительная. То есть негативные последствия значительны.

Кроме того, Европа поняла, что рассчитывать исключительно на США нельзя не только в военной сфере и делах НАТО, но и в экономической сфере. Европа поняла, что она должна быть самостоятельным игроком. Для Украины, кстати, это хорошо.

Надеюсь, после 90 дней торгового перемирия США или вообще откажутся от идеи введения пошлин, или уменьшат проценты. Для выравнивания торгового баланса США будет достаточно ставок в размере 10-15%. Более высокие ставки просто неприемлемы. Пошлины в размере 500% можно применять только по отношению к России и всем, кто с ней работает. Собственно, именно это и предусматривает санкционная инициатива Линдси Грэма.

Кто такой Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины и возглавляет его по сей день. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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