В Германии поставили окончательную точку в вопросе передачи ракет Taurus Украине

В Германии окончательно отказались от передачи дальнобойных ракет Taurus и заявили, что профинансируют изготовление дальнобойного оружия для Украины.

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Передаст ли Германия ракеты Taurus Украине - окончательный ответ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Люфтваффе

О чем сказал Писториус:

Германия не будет передавать Украине ракеты Taurus

Вместо этого Берлин профинансирует изготовление дальнобойного оружия для Украины

Министр обороны страны Борис Писториус поставил вердикт в вопросе поставки дальнобойных ракет Taurus для Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНИАН.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это. Я отвечаю вам - нет", - сказал министр обороны Германии на брифинге с президентом Зеленским.

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Смотрите видео заявления Писториуса о поставках Украине ракет Taurus:

/ Фото: скриншот

Впрочем, как заявил министр обороны Германии, Берлин присоединится к финансированию производства дальнобойного вооружения для Украины.

"Мы подписали определенные договоренности, которые это будут гарантировать. Со стороны Германии, я хочу сказать, что мы вошли в этот год, мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. Хотим добавить еще 1,9 млрд евро, это еще окончательно не решено", - сказал он.

Taurus / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцом поднял тему поставки немецких крылатых ракет большой дальности Taurus. В то же время, по договоренности между сторонами, содержание переговоров не разглашается.

Фридрих Мерц неоднократно подчеркивал, что Украина не ограничена в использовании западного оружия, включая ракеты Taurus. Однако окончательное решение по их передаче пока не принято.

По данным Clash Report, Украина может вскоре получить до 150 крылатых ракет Taurus немецкого производства.

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Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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