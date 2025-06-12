Победительница шоу "Холостяк-13" сделала пластическую операцию - детали

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Украинская блогерша и победительница романтического реалити-шоу Холостяк-13 Инна Белень решилась лечь под нож хирурга. Она сделала подтяжку груди, о которой давно мечтала.
Белень в своем блоге в Instagram отметила, что это было взвешенное решение: она любит и ценит свое тело, но ряд обстоятельств заставил ее задуматься о переменах. В частности в детстве у Инны был кифосколиоз, из-за которого ее грудная клетка развивалась ассиметрично. Ей приходилось носить корсет с металлическими вставками, ходить на болезненные массажи и электростимуляцию мышц, чтобы исправить это.
Однако проблемы Белень на этом не закончились. В подростковом возрасте из-за стресса, гормонального сбоя и первого интимного опыта она резко набрала 10 килограмм. От лишнего веса она избавилась быстро, но пышные формы утратили свою упругость.
Инна Белень отметила, что мечтала о формах, которые будут выглядеть привлекательно и без нижнего белья, поэтому решилась на коррекцию. "Когда теряешь 10 кг, то из пышной и подтянутой груди получается форма, которую уже не очень хочется видеть без бюстгальтера... Грудь не только потеряла форму, но и стала асимметричной. Разница - почти размер. Обожаю свое тело, но ни спортом, ни питанием грудь не подтянешь, к сожалению. А я хочу ходить без бюстгальтера. Я хочу гулять по квартире голой и кайфовать от своего тела. Поэтому было решено сделать операцию", - поделилась блогерша.
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Что за реалити-шоу "Холостяк"?
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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