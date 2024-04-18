УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Ситуация меняется в пользу РФ": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь Киеву

Анна Ярославская
18 апреля 2024, 07:34
Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Чарльз Браун.
Ллойд Остин
Ллойд Остин заявил, что "ситуация на поле боя начинает несколько меняться в пользу России" / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com

Представители Пентагона заявили, что Вооруженные силы Украины "сейчас сталкиваются с ужасными условиями на поле боя" и призвали конгрессменов Палаты представителей одобрить военную помощь Киеву.

Как заявил генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, российские оккупанты сейчас превосходят ВСУ "независимо от того, это боеприпасы, или транспортные средства, или платформы", передает AP.

"Я просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя", - отметил Браун.

видео дня

В свою очередь, министр обороны Ллойд Остин сказал американским законодателям, что время имеет значение.

"Мы уже видим, как ситуация на поле боя начинает несколько меняться в пользу России. Мы видим, как они достигают постепенных успехов. Мы видим, что перед украинцами стоит задача удержать линию", – сказал Остин.

Конгрессмен от штата Миннесота Бетти МакКоллум напомнила слова верховного командующего американскими войсками в Европе генерала Кристофера Каволи. На прошлой неделе он сказал комитету, что Россия будет преобалдать над Украиной в вооружении в соотношении 10 к одному в течение нескольких недель, если Конгресс не одобрит финансирование.

"Без помощи Соединенных Штатов Украина буквально останется без боеприпасов, и Россия будет убивать больше гражданских лиц в Украине", – заявила МакКоллум.

Военная помощь от США - последние новости

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева. Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на восполнение военных арсеналов Штатов.

Президент Джо Байден заявил, что поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь
Реклама

Главное за день

Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

08:16 Украина
РФ готовит наступление на июнь: Буданов назвал ключевые цели оккупантов

РФ готовит наступление на июнь: Буданов назвал ключевые цели оккупантов

08:16 Украина
"Ситуация меняется в пользу РФ": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь Киеву

"Ситуация меняется в пользу РФ": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь Киеву

07:34 Мир
Все главные новости

Популярное

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой 21259

Максим Галкин показал погром в доме после юбилея Аллы Пугачевой

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали 16357

Алла Пугачева влепила предательнице Лолите - детали

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи 4090

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату 2754

Украину накроют заморозки: синоптик назвала дату

Последние новости

08:16

Удар по аэродрому в Джанкое: в ISW оценили последствия атаки и назвали тип ракет

08:16

РФ готовит наступление на июнь: Буданов назвал ключевые цели оккупантов

08:10

Где нужно брать деньги на войну Украинемнение

07:34

"Ситуация меняется в пользу РФ": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь Киеву

07:25

Надо найти 3 отличия за 15 секунд: загадка на проверку внимательности

Наступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - КузанНаступление на Киев или Харьков даже 300-тысячной армией станет для РФ обломом - Кузан
06:47

"Появится окно возможностей": Буданов назвал условие завершения войны

06:10

Почему Байден боится ядерных угроз Путина?мнение

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: найдите 3 отличия на картинках с мишкой

05:34

Из чего на самом деле изготавливают порошковый протеин: при чем здесь насекомые

Реклама
04:30

Эксперт описал способ заблокировать и истощить оккупантов в Крыму

04:00

По горло в кредитах: предательница Повалий заныла о безденежье

03:03

Окно возможностей для РФ: эксперт рассказал, когда Украина получит помощь от США

02:35

Папин стиляга: брат Кейт Миддлтон показал милого племянника принцессы Уэльской

02:05

Лопес на ретрофото показала, как поменялось ее лицо за 20 лет

01:33

Головоломка на проверку зрения: нужно найти шесть животных за 25 секунд

00:53

Евровидение-2024: место Украины в рейтинге букмекеров изменилось

17 апреля, среда
23:43

"Люди начинают нервничать": Буданов анонсировал новые взрывы в РФ и спецоперации РДК

23:22

Принц Гарри окончательно разорвал связь с Великобританией - СМИ

22:59

Играет в опоссума: Трамп комично боролся со сном во время судебного заседания

22:51

От чего умер Дмитрий Капранов - заключение врачей

Реклама
22:36

В России умер актер, который строил самолеты МиГ, убивающие украинцев

22:34

В российском Воронеже "расцвел хлопок": в городе столб дыма и сильный пожар

22:25

Завтра возможны отключения света по всей Украине: подробности

22:19

Атакуют в трех регионах Украины: пограничники рассказали о тактике оккупантов

22:01

Дима Коляденко высказался про интим в отношениях с Ириной Билык

21:43

Появилась реакция Байдена на публикацию проекта помощи Украине на $61 млрд

21:23

Путин усиливает давление: Байден заявил о "переломе" и призвал срочно помочь Украине

21:22

Победа РФ будет стоить ЕС слишком дорого: Урсула фон дер Ляйен сделала резкое заявление

20:56

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ATACMS: раскрыты важные детали атаки ВСУ

20:49

Кэти Перри потеряла топ во время записи талант-шоуВидео

20:47

Тяжелобольная Тышкевич со слезами на глазах показала лечебную процедуру

20:22

Украина приумножила количество самолетов за два года войны с РФ - Воздушные силы

20:15

Популярная американская актриса сообщила об агрессивной форме рака груди

19:56

Украина получит $61 млрд и ATACMS: в США опубликовали законопроект о помощи

19:39

Украину накрывает морозный шторм: будет снег, гроза, сильный ветер и холодина

19:37

Украина уже пережила пик наступления России: все подробности

19:30

Почему Украина до сих пор не в НАТО: как Запад тормозит процедуру и чем он рискует

19:27

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 10 секунд: загадка для сообразительных

19:23

Чехия имеет средства на 500 тыс. снарядов: Фиала сказал, когда ВСУ получат еще миллион

19:10

Идет война на уничтожение с максимальным напряжением и жесткостьюмнение

Реклама
18:47

Готовятся к уничтожению Крымского моста: Кузан рассказал о новой железной дороге РФ

18:43

Орбан пустился во все тяжкие: выдал маразматическое заявление о ЕС и Украине

18:37

В Конгрессе США объявили о голосовании за помощь Украине: названа дата

18:26

Осужденные смогут служить даже офицерами: в Раде раскрыли детали законопроекта

18:26

РФ может мобилизовать 250-300 тыс. человек: Кузан сказал, когда они появятся на фронте

18:07

Человек, помогавший друзьям Путина отмывать деньги, может получить статус Нобелевского лауреата - СМИ

18:02

Пульстрон для 80-й ОДШБр: ОККО и "Повернись живим" передали десантникам комплекс разведки и уничтожения

17:56

Сын Наталки Денисенко был в Чернигове во время ракетного удара - детали

17:40

Зачем кладут доллар под чехол: не всем известно точное значение этой приметыВидео

17:37

Доллар будет дороже 50 грн: когда и в какие сроки

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять