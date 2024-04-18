"Ситуация меняется в пользу РФ": Пентагон призвал Конгресс одобрить помощь Киеву

Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Чарльз Браун.

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Ллойд Остин заявил, что "ситуация на поле боя начинает несколько меняться в пользу России" / Коллаж: Главред, фото: defense.gov, pixabay.com

Представители Пентагона заявили, что Вооруженные силы Украины "сейчас сталкиваются с ужасными условиями на поле боя" и призвали конгрессменов Палаты представителей одобрить военную помощь Киеву.

Как заявил генерал Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, российские оккупанты сейчас превосходят ВСУ "независимо от того, это боеприпасы, или транспортные средства, или платформы", передает AP.

"Я просто скажу вам, что Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя", - отметил Браун.

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В свою очередь, министр обороны Ллойд Остин сказал американским законодателям, что время имеет значение.

"Мы уже видим, как ситуация на поле боя начинает несколько меняться в пользу России. Мы видим, как они достигают постепенных успехов. Мы видим, что перед украинцами стоит задача удержать линию", – сказал Остин.

Конгрессмен от штата Миннесота Бетти МакКоллум напомнила слова верховного командующего американскими войсками в Европе генерала Кристофера Каволи. На прошлой неделе он сказал комитету, что Россия будет преобалдать над Украиной в вооружении в соотношении 10 к одному в течение нескольких недель, если Конгресс не одобрит финансирование.

"Без помощи Соединенных Штатов Украина буквально останется без боеприпасов, и Россия будет убивать больше гражданских лиц в Украине", – заявила МакКоллум.

Военная помощь от США - последние новости

Нижняя палата Конгресса США – Палата представителей – опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно документу, Украина получит 61 миллиард долларов от США на кредитной основе. Расходы будут покрываться также деньгами конфискованных активов РФ. Будущим законом будет предписано американскому президенту предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

После того, как документ будет принят, Госдеп и Пентагон должны за 45 дней предоставить стратегию США по поддержке Киева. Кроме того, $23 миллиарда из этих денег пойдут на восполнение военных арсеналов Штатов.

Президент Джо Байден заявил, что поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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