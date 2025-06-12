Украина может остановить наступление РФ на фронте: экс-сотрудник СБУ назвал условие

Реализация ракетной программы в Украине позволит частично остановить российское наступление на фронте, отметил Ступак.

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Как Украина может остановить наступление РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Ступак:

Украина должна продолжить работу над ракетной программой

Удары вглубь фронта могут частично остановить российское наступление

Украина может остановить российское наступление. Кроме того, Украина должна продолжить работу над собственной ракетной программой. Об этом в интервью Главреду бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак

"Над ней (ракетной программой - ред.) уже работают в полную силу. Когда ее реализуют, можно будет говорить о потенциале для хотя бы частичной остановки российского наступления - где-то на 70%", - указывает он. видео дня

Ступак подчеркивает, что Вооруженным силам Украины необходимо уничтожать цели на расстоянии до 300 километров от линии фронта. В частности, из района Краматорска нужно иметь возможность наносить удары по объектам за Луганском, где расположены российские войска.

По его словам, способность поражать врага на таком расстоянии значительно усилит оборонительные возможности Украины и ограничит потенциал России для дальнейшего наступления.

Ракеты украинского производства и дальность их поражения / Инфографика: Главред

Удары вглубь фронта - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, в координации с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по стратегическому объекту российского военно-промышленного комплекса. По данным Генштаба, взрывы прогремели на территории технопарка "Резонит" в подмосковном Зубово.

1 июня дроны поразили Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Очевидцы сообщают о многочисленных детонациях на одном из крупнейших предприятий по производству пороха в РФ.

Кроме того, украинская тактическая авиация нанесла точечный удар по скоплению живой силы противника и складу боеприпасов на южном направлении. Как отмечает "Милитарный", атаку выполнил истребитель МиГ-29, использовав французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer.

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Кто такой Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.



Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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