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Украина может остановить наступление РФ на фронте: экс-сотрудник СБУ назвал условие

Юрий Берендий
12 июня 2025, 20:26
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Реализация ракетной программы в Украине позволит частично остановить российское наступление на фронте, отметил Ступак.
ВСУ, фронт
Как Украина может остановить наступление РФ на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

О чем сказал Ступак:

  • Украина должна продолжить работу над ракетной программой
  • Удары вглубь фронта могут частично остановить российское наступление

Украина может остановить российское наступление. Кроме того, Украина должна продолжить работу над собственной ракетной программой. Об этом в интервью Главреду бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак

"Над ней (ракетной программой - ред.) уже работают в полную силу. Когда ее реализуют, можно будет говорить о потенциале для хотя бы частичной остановки российского наступления - где-то на 70%", - указывает он.

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Ступак подчеркивает, что Вооруженным силам Украины необходимо уничтожать цели на расстоянии до 300 километров от линии фронта. В частности, из района Краматорска нужно иметь возможность наносить удары по объектам за Луганском, где расположены российские войска.

По его словам, способность поражать врага на таком расстоянии значительно усилит оборонительные возможности Украины и ограничит потенциал России для дальнейшего наступления.

Украинские ракеты, ракета, паляница инфографика
Ракеты украинского производства и дальность их поражения / Инфографика: Главред

Удары вглубь фронта - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, в координации с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по стратегическому объекту российского военно-промышленного комплекса. По данным Генштаба, взрывы прогремели на территории технопарка "Резонит" в подмосковном Зубово.

1 июня дроны поразили Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Очевидцы сообщают о многочисленных детонациях на одном из крупнейших предприятий по производству пороха в РФ.

Кроме того, украинская тактическая авиация нанесла точечный удар по скоплению живой силы противника и складу боеприпасов на южном направлении. Как отмечает "Милитарный", атаку выполнил истребитель МиГ-29, использовав французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer.

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Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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