Украина может остановить наступление РФ на фронте: экс-сотрудник СБУ назвал условие

О чем сказал Ступак:
- Украина должна продолжить работу над ракетной программой
- Удары вглубь фронта могут частично остановить российское наступление
Украина может остановить российское наступление. Кроме того, Украина должна продолжить работу над собственной ракетной программой. Об этом в интервью Главреду бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак
"Над ней (ракетной программой - ред.) уже работают в полную силу. Когда ее реализуют, можно будет говорить о потенциале для хотя бы частичной остановки российского наступления - где-то на 70%", - указывает он.видео дня
Ступак подчеркивает, что Вооруженным силам Украины необходимо уничтожать цели на расстоянии до 300 километров от линии фронта. В частности, из района Краматорска нужно иметь возможность наносить удары по объектам за Луганском, где расположены российские войска.
По его словам, способность поражать врага на таком расстоянии значительно усилит оборонительные возможности Украины и ограничит потенциал России для дальнейшего наступления.
Удары вглубь фронта - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, в координации с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по стратегическому объекту российского военно-промышленного комплекса. По данным Генштаба, взрывы прогремели на территории технопарка "Резонит" в подмосковном Зубово.
1 июня дроны поразили Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Очевидцы сообщают о многочисленных детонациях на одном из крупнейших предприятий по производству пороха в РФ.
Кроме того, украинская тактическая авиация нанесла точечный удар по скоплению живой силы противника и складу боеприпасов на южном направлении. Как отмечает "Милитарный", атаку выполнил истребитель МиГ-29, использовав французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer.
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Кто такой Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
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