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G7 готовит мощный удар по нефтяным доходам РФ: СМИ раскрыли, что задумали лидеры

Руслан Иваненко
12 июня 2025, 20:19
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Лидеры G7 обсуждают снижение ценового предела для нефти из РФ до $45, несмотря на отсутствие четкой позиции США.
Нефть
США могут не поддержать новое ограничение, но это не критично / Коллаж: Главред, фото: Главред

Кратко:

  • G7 планирует снизить цену на нефть РФ с $60 до $45
  • Саммит пройдет 15-17 июня в Канаде
  • США пока не дали четкой позиции по изменениям

Большинство стран "Большой семерки" (G7) поддерживают идею снижения максимальной цены на российскую нефть с текущих $60 до $45 за баррель, даже если США решат не присоединяться к этой инициативе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что вопрос пересмотра ценового ограничения лидеры G7 обсудят на саммите, который состоится 15-17 июня в Канаде. Сейчас Россия имеет возможность легально экспортировать нефть на рынки ЕС и третьих стран, пользуясь западными страховыми услугами, при условии, что ее цена не превышает $60 за баррель.

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Ограничение было впервые согласовано в конце 2022 года. Оно имело целью сохранить поток российской нефти на мировой рынок, но в то же время ограничить доходы Москвы. Однако, как отмечает издание, с апреля цена нефти марки Urals опустилась ниже установленного предела, что уменьшило актуальность действующего ограничения.

Согласно информации Reuters, инициативу снижения потолка активно поддерживают европейские страны-члены G7. Среди сторонников также упоминаются Канада, Великобритания и, вероятно, Япония.

"Среди европейских стран наблюдается стремление снизить верхний предел цены на нефть с 60 до 45 (долларов за баррель). Есть позитивные сигналы от Канады, Великобритании и, возможно, Японии. Мы будем использовать "Большую семерку", чтобы попытаться привлечь к этому процессу США", - отметил один из источников Reuters.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Поддержка Вашингтона не является критически необходимой, поскольку Великобритания имеет ведущую роль в сфере морского страхования, а Евросоюз - значительное влияние на мировой танкерный флот. В то же время позиция США важна в контексте международных долларовых расчетов и банковской инфраструктуры.

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за то, что он не выполнил свое обещание по введению дополнительных санкций против страны-агрессора России.

Ранее президент Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин "чувствует, что его экономика сейчас страдает", но пытается выиграть время, надеясь избежать новых санкций.

Накануне стало известно, что после визита украинской делегации в США в Сенате выросла поддержка инициативы сенатора Линдси Грэма по усилению санкций против России.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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