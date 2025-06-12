G7 готовит мощный удар по нефтяным доходам РФ: СМИ раскрыли, что задумали лидеры

Лидеры G7 обсуждают снижение ценового предела для нефти из РФ до $45, несмотря на отсутствие четкой позиции США.

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США могут не поддержать новое ограничение, но это не критично / Коллаж: Главред, фото: Главред

Кратко:

G7 планирует снизить цену на нефть РФ с $60 до $45

Саммит пройдет 15-17 июня в Канаде

США пока не дали четкой позиции по изменениям

Большинство стран "Большой семерки" (G7) поддерживают идею снижения максимальной цены на российскую нефть с текущих $60 до $45 за баррель, даже если США решат не присоединяться к этой инициативе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Ожидается, что вопрос пересмотра ценового ограничения лидеры G7 обсудят на саммите, который состоится 15-17 июня в Канаде. Сейчас Россия имеет возможность легально экспортировать нефть на рынки ЕС и третьих стран, пользуясь западными страховыми услугами, при условии, что ее цена не превышает $60 за баррель.

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Ограничение было впервые согласовано в конце 2022 года. Оно имело целью сохранить поток российской нефти на мировой рынок, но в то же время ограничить доходы Москвы. Однако, как отмечает издание, с апреля цена нефти марки Urals опустилась ниже установленного предела, что уменьшило актуальность действующего ограничения.

Согласно информации Reuters, инициативу снижения потолка активно поддерживают европейские страны-члены G7. Среди сторонников также упоминаются Канада, Великобритания и, вероятно, Япония.

"Среди европейских стран наблюдается стремление снизить верхний предел цены на нефть с 60 до 45 (долларов за баррель). Есть позитивные сигналы от Канады, Великобритании и, возможно, Японии. Мы будем использовать "Большую семерку", чтобы попытаться привлечь к этому процессу США", - отметил один из источников Reuters.

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Поддержка Вашингтона не является критически необходимой, поскольку Великобритания имеет ведущую роль в сфере морского страхования, а Евросоюз - значительное влияние на мировой танкерный флот. В то же время позиция США важна в контексте международных долларовых расчетов и банковской инфраструктуры.

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