'Жирная цель': в ЦПД назвали особенности пораженного завода возле Москвы

Платы, изготовленные на этом заводе, используются в российских ракетах и дронах.

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ВСУ поразили завод РФ / коллаж: Главред, фото: t.me/akovalenko1989, google.com

Главное из заявления руководителя ЦПД:

Завод "Резонит" в Московской области - это жирная цель

Он находится на расстоянии 40 км от центра Москвы

Завод специализируется на изготовлении многослойных печатных плат, высокоточной микроэлектроники

Пораженный в Московской области завод "Резонит" - это жирная цель, которая находится на расстоянии 40 км от центра Москвы. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

По его словам, на базе технопарка работают предприятия, связанные с разработкой и модернизацией электроники, микросхем, систем навигации и элементов для ракетного и морского вооружения.

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"Резонит специализируется на изготовлении многослойных печатных плат, гибких и гибко-жестких плат, высокоточной микроэлектроники", - подчеркнул он.

Коваленко также отметил, что платы, изготовленные на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности:

в ракеты Искандер, Калибр, Х-101;

дроны Орлан-10, Ланцет, Куб;

блоки наведения артиллерийских систем.

Удар по российскому заводу - видео:

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса российского агрессора. Взрывы были зафиксированы на территории Технопарка "Резонит", что в Зубово Московской области.

Днем, 11 июня, в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Он мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.

Кроме того, в ночь на 11 июня дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Там прозвучало не менее 15 взрывов.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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