Горят, разрушаются мосты и путепроводы: ВСУ придумали способ, как остановить РФ

Украинские военные ломают планы россиян по захвату территорий, которые остаются под контролем ВСУ.

https://glavred.info/ukraine/goryat-razrushayutsya-mosty-i-puteprovody-vsu-pridumali-sposob-kak-ostanovit-rf-10672496.html Ссылка скопирована

ВСУ ломают логистические планы и пути РФ / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

О чем сказал Селезнев:

Железная дорога является наиболее эффективным способом перемещения военных грузов РФ

Действия ВСУ направлены на максимальное усложнение логистики российской армии

Силы обороны осуществляют меры контрдействия врагу: атаки по югу Запорожской области с погружением тамошнего региона в блэкауты, разрушение двух ключевых железнодорожных магистралей на Брянщине - не просто случайные совпадения. Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что сейчас осуществляется определенная превентивная деятельность, чтобы максимально усложнить логистику российской армии .

"Это существенно задерживает их продвижение. Один из ключевых факторов, влияющих на темпы переброски ресурсов, - это стабильное функционирование железнодорожного сообщения. Если горят релейные шкафы, разрушаются мосты и путепроводы - происходит значительное промедление с перемещением военных грузов", - говорит он в интервью Главреду. видео дня

Селезнев объясняет, что логистика - это перемещение ресурсов. Нет ресурсов - нет продвижения на поле боя.

"Автотранспортом или авиацией много не навозишь - это слишком медленно и дорого. Наиболее эффективный способ перемещения военных ресурсов - именно железная дорога. И если она работает нестабильно, это существенно замедляет боевую логистику врага", - заявляет Селезнев.

Также эксперт напоминает, что сейчас около 30% территории Донецкой области еще находится под нашим контролем. И ключевые, крупнейшие населенные пункты также остаются под нашим контролем. Поэтому россияне стремятся взять их под свой контроль, однако ВСУ ломают планы врага.

Новости Украины - что сейчас происходит на фронте

Как сообщал Главред, в ВСУ рассказали, зашли ли россияне на Днепропетровщину. Сейчас островная зона на Днепре остается полностью под контролем ВСУ.

Также недавно сообщалось, что оккупанты заняли более десяти сел на Сумщине. Российские войска продвигаются в направлении Юнаковки и других сел, из которых могут осуществлять атаки.

В то же время глава Украины Владимир Зеленский ответил, где самая сложная ситуация на фронте. По его словам, наиболее жесткие и интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском, Курском и Сумском направлениях.

Больше ключевых новостей о фронте:

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред