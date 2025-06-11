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Цены до небес: раскрыты скрытые нюансы, почему РФ в шаге от финансового взрыва

Даяна Швец
11 июня 2025, 11:47
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Сегодня вряд ли можно говорить, что российские власти еще что-то контролируют, утверждает эксперт.
путин, рубль рубли, деньги
Россия летит в пропасть гиперинфляции / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем сказал Новак:

  • Российские власти уже давно не имеют рычагов контроля на экономику страны
  • По многим товарным группам и услугам цены в России выросли в разы
  • Гиперинфляция в РФ - вопрос времени, ее спровоцируют сразу несколько факторов

По мнению многих экономистов, в том числе - российских, Россия уже сейчас находится в шаге от гиперинфляции. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на Главреде ответил, что и когда спровоцирует взрыв, а также когда цены в РФ пробьют все возможные потолки.

"Я бы не сказал, что российские власти еще что-то контролируют, особенно в экономике. Она может рассказывать, что ничего страшного, что это "полезная инфляция", что России нужно охлаждать экономику, потому что она перегрета. Экономисты подобные слова о российской экономике сейчас воспринимают со смехом", - говорит эксперт.

Как рассказал Андрей Новак, уже сегодня по многим направлениям, очень многим товарным группам и группам услуг реальная инфляция в России составляет уже не проценты и не десятки процентов - определенные товары подорожали в разы за год.

"Например, посмотрите, насколько в России подорожали картофель, большинство овощей и фруктов, мясная и молочная группы. Инфляция товаров и услуг, которыми пользуется большинство людей, считается десятками процентов. А критические группы, например, лекарства, подорожали за год в разы", - говорит эксперт.

Резюмируя, Новак обращает внимание, что сейчас вряд ли можно говорить, что российские власти еще что-то контролируют.

"Гиперинфляция для России - это просто вопрос времени: то ли она начнется с того момента, когда в РФ отпустят курс рубля, то ли с того момента, когда там начнут печатать деньги, чтобы покрывать дефицит бюджета, то ли с момента начала блокировки счетов россиян в банковской системе", - утверждает Новак.

Смотрите видео с чатом Андрея Новака на Главреде:

Крах экономики РФ - что говорят эксперты

Как писал Главред ранее, полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что социальный взрыв в РФ близко. Он высказывает видение, что последствия перевода экономики РФ на военные рельсы не самые радужные.

Российская экономика продолжает падать, а россияне "схлопнутся в течение месяцев", считает Жданов. Отключение от SWIFT и прекращение притока валюты за энергоносители обвалят финансовую систему, а усиление санкций от партнеров Украины и закручивание гаек ускорит процесс уничтожения России.

В свою очередь экономический эксперт Тарас Загородний определил мрачный прогноз для экономики Путина. Он считает, что Кремлю не стоит надеяться на положительные для себя варианты, ведь глобальная рецессия уже началась и Россию ждут сложности.

Больше мнений эксперта Новака:

Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины.

В 2011 году был избран проректором Европейского университета.

29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии.

6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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