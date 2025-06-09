'Они хотят получить хоть что-то': где самая сложная ситуация на фронте

Российские оккупанты бросают в штурм своих людей, не считая потери, говорит Владимир Зеленский.

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РФ активно продвигается на Сумском направлении / Коллаж: Главред, фото: ОК Запад, МО РФ

Что известно:

РФ пытается продвигаться на фронте

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском и Сумском направлениях

Россияне пытаются активно продвигаться на нескольких участках фронта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Наиболее жесткие и интенсивные боевые действия продолжаются на Покровском, Курском и Сумском направлениях.

видео дня

"Всюду российская тактика одна - они не считают потери и пытаются продвигаться, штурмуют наши украинские позиции и хоть метр, хоть что-то хотят получить. Но этот их потенциал все же не бесконечен, и поэтому определенный уровень российских потерь и наша активность должны сдержать и сдерживают российское продвижение", - сказал президент.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

Видео с обращением Владимира Зеленского / фото: скриншот

Он также добавил, что сегодня состоялось заседание Ставки, на которой обсуждалась ситуация на фронте, создание и развитие корпусов, а также удары по российским военным объектам, которые РФ использует для ударов по Украине.

"Наша меткость имеет значение и должна портить им не только настроение в Москве, но и реальные показатели военного производства, обеспечения армии, стратегического потенциала. Я благодарю всех наших воинов и компании, которые это обеспечивают. Благодарен и всем воинам за стойкость", - добавил Зеленский.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска продвигаются по территории Сумской области. На данный момент им уже удалось захватить некоторые населенные пункты.

Ранее сообщалось, что через Мариуполь страна-агрессор Россия 7 и 8 июня перебрасывала немалое количество военной техники и живой силы: более 10 САУ, системы ПВО, колонны на более чем 40 грузовиков с БК и оккупантами. Эту силу оккупанты хотят переправить на Сумщину.

Накануне стало известно, что несмотря на то, что ситуация на границе Сумской области напряженная, она находится под контролем Вооруженных сил Украины, поэтому оснований для эвакуации из города Сумы пока нет.

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