В Крыму прогремели взрывы: в Джанкое горит военный аэродром - СМИ

Военный аэродром в Джанкое — главный логистический хаб для российской армии и место базирования ударных вертолетов.

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Взрывы в Джанкое прогремели около 4 часов утра / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 17 апреля во временно оккупированном Джанкое на севере Крыма прозвучали взрывы и возник пожар. На месте виден огонь и густой дым.

По словам местных жителей, взрывы и пожар возникли в районе местного военного аэродрома.

"Сразу несколько громких взрывов были слышны около 4 часов утра, первый примерно в 3:40. После этого, по словам очевидцев, в районе аэродрома начался пожар", - сообщает Telegram-канал Крымский ветер.

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Взрывы начались до объявления тревоги в воинской части.

На данный момент о причинах и последствиях нескольких взрывов в Джанкое ничего не известно.

Мониторинговая группа "Крымского ветра" сообщает, что спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

"Спутник VIIRS/Suomi NPP зафиксировал шесть очагов мощных пожаров на российском военном аэродроме в Джанкое. Время снимка 03:41 мск", - говорится в сообщении.

Аэродром "Джанкой" - кадры со спутника / Фото: t.me/Crimeanwind

Аэродром "Джанкой" - кадры со спутника / Фото: t.me/Crimeanwind

Военный аэродром "Джанкой" — главный логистический хаб для российской армии и место базирования ударных вертолетов. В Джанкое дислоцируется 39-й вертолётный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа РФ в составе трех авиационных эскадрилий на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52.

Кроме этого в "Джанкое" дислоцируются вертолеты пограничной службы ФСБ РФ.

Также, по данным "Крымского ветра", на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. Ранее на летном поле фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

"Бавовна" в Крыму - последние новости

15 апреля в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, там был жесткий "прилет". Силы обороны Украины ударили ракетами по российскому командному пункту, в котором были высокопоставленные российские офицеры.

10 апреля украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27. Вражеское воздушное судно было уничтожено во временно оккупированном Крыму.

Отметим, в Главном управлении разведки Министерства обороны и Службе безопасности Украины анонсировали "жаркий курортный сезон" для российских оккупантов уже этим летом в оккупированном Крыму. Ведется активная работа для последующего освобождения полуострова.

Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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