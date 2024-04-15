"Минус этаж": ВСУ влупили ракетами по командному пункту с российскими офицерами

По предварительным данным, удар был по части 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.

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Крым, Севастополь, взрыв / Колаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

В оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы, там был жесткий "прилет". Силы обороны Украины влупили ракетами по российскому командному пункту, в котором были высокопоставленные российские офицеры. Об этом заявили спецслужбы, сообщает Суспільне.

Воздушная тревога продолжалась в Крыму почти два часа. Оккупанты даже использовали дымовую завесу.

Telegram-канал "Крымский ветер" отмечает, что в оккупированном Севастополе россияне поднимать в воздух авиацию.

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По данным военно-патриотического движения "Атеш", в Крыму работали системы ПВО оккупантов. По предварительным данным, произошел удар по части 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ в Севастополе.

"810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно о количестве жертв и пострадавших. Оккупационные власти ничего не комментировали.

Украина намерена разрушить Крымский мост – последние новости по теме

Глава ГУР Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому Крымский мост будет разрушен в 2024 году. По его словам, незаконно возведенная оккупантами эстакада через Керченский пролив должна быть уничтожена.

Украина способна уничтожить Крымский мост, но всему свое время, сказал глава СБУ Кирилл Буданов. Украинские военные продолжат проводить операции с целью нанесения урона врагу.

Taurus – лучшие ракеты для сноса Крымского моста, считает исследователь войны сэр Лоуренс Фридман. По его словам, ФРГ не дает Украине эти ракеты, поскольку ждет, пока США предоставят ВСУ свои аналогичные дальнобойные средства поражения целей.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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