Вражеское воздушное судно было "приземлено" во временно оккупированном Крыму, сообщили в ВМС ВСУ.

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ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Wikimedia Commons

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27 в среду, 10 апреля.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в Facebook. Он отметил, что вражеское воздушное судно было уничтожено во временно оккупированном Крыму.

"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал Плетенчук. видео дня

Что известно о вертолете Ка-27? Ка-27 – советский корабельный многофункциональный вертолет. Он получил обозначение НАТО "Хеликс" - улитка. Опытный образец вертолета "252" поднялся в воздух 8 августа 1973 года, 24 декабря того же года совершен первый полет по кругу. Используется с 1981 года, пишет Википедия. Назначение вертолета – борьба с подлодками. Стоимость – $1 500 000. Экипаж – 3-4 человека. Максимальная скорость – 270 км/ч. Дальность полета – 800 км. Вооружение: Бомбовое: ПЛАБ (морская противолодочная авиационная бомба), ОМАБ (ориентирно-морская авиабомба);

Для поражения подлодок в отсеке вооружения размещаются противолодочные торпеды АТ-1МВ, глубинные бомбы, авиабомбы калибра от 50 до 250 кг;

На вертолете могут быть установлены также управляемые противолодочные ракеты АПР-2Э.

Уничтожение самолетов РФ - последние новости

29 февраля за одно утро ВСУ сбили три истребителя оккупантов. Первый самолет был сбит около часа ночи на восточном направлении, еще два российских самолета были сбиты около 9:00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях.

Также 2 марта в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ - ВСУ отработали по Су-34 и Су-35. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук.

В Британии раскрыли, как РФ сбила свой Су-27 над Крымом. Самолет Су-27, который действовал над Крымом, был сбит российской ПВО в результате "дружественного огня".

В ночь на 5 апреля СБУ и ВСУ мощно ударили по аэродрому Морозовск. Сообщалось, что в результате атаки по меньшей мере 6 самолетов врага были уничтожены, а еще 8 существенно повреждены. Также отмечалось, что на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34 - именно такие самолеты Россия использует для того, чтобы сбрасывать КАБы по позициям ВСУ и прифронтовых украинских городах. Кроме техники, потери понес и личный состав войск РФ. Около 20 оккупантов были ликвидированы или ранены.

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