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РФ атаковала две области, есть "прилеты", вспыхнули пожары: все подробности

Анна Ярославская
10 апреля 2024, 09:11
14 "шахедов" сбиты в Николаевской и Одесской областях. Также уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу.
Последствия атаки на Николаевскую область
Последствия атаки на Николаевскую область / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

В ночь на 10 апреля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. ВСУ уничтожили 14 из 17 дронов-камикадзе и две ракеты Х-59.

Командующий Воздушными Силами Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил в Telegram, что враг атаковал Украину 17 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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"Всего сбито 14 "шахедов" в Николаевской и Одесской областях. Кроме того, около 20:00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу", - говорится в сообщении.

Уничтожены 14 ударных дронов и две ракеты Х-59
Уничтожены 14 ударных дронов и две ракеты Х-59 / t.me/ComAFUA

Последствия ракетно-дронового удара РФ 10 апреля - что известно

В Силах обороны Юга сообщили, что ночью враг атаковал юг Украины очередными волнами ударных дронов. Под прицелом агрессора была энергетическая инфраструктура.

"14 дронов были уничтожены в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны:12 в Николаевской области, 2 - в Одесской области", - говорится в сообщении.

В Николаевской области враг попал по объекту энергетики. Вспыхнул пожар, пожарные его локализовали. Последствия уточняются. Люди не пострадали.

Обломки сбитых дронов вызвали пожар на рекреационном объекте в прибрежной полосе Очаковской общины. Огонь ликвидирован, пострадавших нет.

Спасатели ГосЧС уточнили, что пожар охватил площадь в 200 кв. м

"Также враг попал по объекту энергетики в Николаевском районе области, в результате чего также возник ликвидированный пожар. Последствия обстрелов уточняются.Предварительно жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГосЧС.

  • Последствия атаки на Николаевскую область
    Последствия атаки на Николаевскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Николаевскую область
    Последствия атаки на Николаевскую область Фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки на Николаевскую область
    Последствия атаки на Николаевскую область Фото: t.me/dsns_telegram

На рассвете оккупанты атаковали Одесскую область ракетами, применили и баллистику.

"В день освобождения Одессы от фашистских захватчиков "сакральные изверги" ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Уже известно о двух пострадавших работниках транспортного предприятия", - сообщили защитники Украины.

Поврежден энергетический объект, частный дом, несколько автомобилей. Пострадавших, к счастью, нет.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки дронов на Украину - последние новости

В ночь на 9 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и четырьмя ракетами. Все беспилотники сбиты силами ПВО.

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 32-х ударных дронов типа "Shahed-131/136" и шести ракет разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и 28 БПЛА.

В Харькове оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району города. Пострадали исключительно гражданские объекты. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто. По состоянию на утро известно 6 погибших и 11 раненых.

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