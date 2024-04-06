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Ночной ракетно-дроновый удар: ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракеты

Анна Ярославская
6 апреля 2024, 08:45
В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины сбили две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Ракетно-дроновый удар, силы ПВО
Ночью ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракеты / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov, Силы обороны Юга

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 32-х ударных дронов типа "Shahed-131/136" и шести ракет разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и 28 БПЛА.

Как сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram, оккупанты запускали дроны из районов Приморско-Ахтарска Курска в РФ.

Также армия страны-агрессора ударила по Украине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

видео дня

Так выглядел приблизительный маршрут российских ракет и БПЛА во время сегодняшней утренней атаки Украины:

Так выглядел маршрут дронов и ракет во время атаки 6 апреля 2024
Так выглядел маршрут дронов и ракет во время атаки 6 апреля 2024 / Фото: Telegram

В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины сбили две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Уничтожены три крылатых ракеты и 28 ударных дронов
Уничтожены три крылатых ракеты и 28 ударных дронов / Фото: t.me/ComAFUA

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Взрывы в Харькове и Запорожье - что известно о ночной атаке РФ 6 апреля

В ночь на субботу, 6 апреля, была объявлена воздушная тревога по всей Украине. Оккупанты запускали крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, также атаковали дронами "Шахед". Взрывы прогремели в Харькове, Запорожье, Хмельницком, Киевской области. Постепенные отбои тревоги по областям начались после шести часов утра.

В Харькове оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району города. Пострадали исключительно гражданские объекты. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто. По состоянию на утро известно 6 погибших и 11 раненых.

В Запорожье также прогремели взрывы. Изуродованы промышленные предприятия. Поврежден мелитопольский дом в Запорожье.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, 4 человека погибли, 25 - ранены в результате вражеских ракетных атак на город.

  • Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024
    Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024
    Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024
    Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024
    Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024
    Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ivan_fedorov_zp
  • Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024
    Обстрел Запорожья и Харькова 6 апреля 2024 Фото: ГосЧС, t.me/synegubov, t.me/ivan_fedorov_zp

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