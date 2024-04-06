Взрывы в Харькове, Запорожье, на Киевщине: что известно о ночной атаке РФ

Минувшей ночью оккупанты запускали крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, также атаковали дронами "Шахед".

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Последствия ночной атаки РФ по Харькову / Коллаж: Главред, фото: t.me/synegubov

В ночь на субботу, 6 апреля, была объявлена воздушная тревога по всей Украине. Оккупанты запускали крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС, также атаковали дронами "Шахед". Взрывы прогремели в Харькове, Запорожье, Хмельницком, Киевской области. Постепенные отбои тревоги по областям начались после шести часов утра.

Обстрел Харькова - что известно о последствиях

Оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району города. Пострадали исключительно гражданские объекты. По состоянию на утро известно 6 погибших и 10 раненых.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, "прилет" дронов пришелся по жилой застройке – повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто.

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"Этот удар по мирным жителям Харькова в очередной раз доказывает, что россия – государство-террорист", - написал Терехов.

Под удар РФ в Харькове попала жилая многоэтажка / Фото: t.me/synegubov

Глава Харьковской ОВА Олг Синегубов уточнил, что люди получили взрывные травмы и осколочные ранения. Состояние пострадавших - легкой и средней тяжести.

Самому младшему пострадавшему - 23 года, парень получил взрывную травму и осколочные ранения.

В среднем состоянии тяжести находится также 25-летняя и 71-летняя женщины, шесть мужчин от 35 до 85 лет.

Другие пострадавшие – с легкими ранениями. Всего медики оказали помощь десятым раненым.

Ночью рф ударила по Харкьову дронами / Фото: t.me/synegubov

Взрывы в Запорожье

В ночь на 6 апреля в Запорожье прогремели взрывы. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, 4 человека погибли, 25 - ранены в результате вражеских ракетных атак на город.

"Вторые сутки подряд враг массированно атакует Запорожье. Утром россияне направили на город ракеты. Изуродованы промышленные предприятия", - написал Федоров.

По его словам, во время ночной дроновой атаки силами противовоздушной обороны уничтожены 3 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Последствия атаки РФ на Запорожье / t.me/ivan_fedorov_zp

В результате ракетного удара РФ поврежден мелитопольский дом в Запорожье.

"Это место, где в течение почти двух лет команда Мелитополя помогает десяткам тысяч переселенцев из оккупации", - сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Он призвал всех партнеров Мелитополя, Запорожья, Украины не молчать, а противостоять врагу.

Поврежден мелитопольский дом в Запорожье. / t.me/ivan_fedorov_zp

На Киевщине работали силы ПВО

В 4:17 в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, тревога была связана с ракетной опасностью из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

"Не игнорируйте тревогу! Находитесь в укрытиях до отбоя", - призывал он горожан.

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе сил ПВО.

Атаки дронов 4 и 5 апреля 2024 - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 5 апреля российские оккупанты атаковали Украину 5 ракетами и 13 дронами-камикадзе "Шахед". Защитникам украинского неба удалось сбить все вражеские дроны в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

В ночь на 4 апреля российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Удар пришелся по густонаселенному району.

Враг атаковал город дронами в несколько волн. В результате вражеских ударов, повреждения получили жилые дома мирных граждан по разным адресам.

Погибли 4 человека, из них трое - спасатели, которые попали под повторный удар оккупантов. В общем медицинскую помощь оказали 12 пострадавшим. Среди раненых - спасатель, полицейский и медицинская сестра.

Враг атаковал Харьковскую область 20-ю дронами, 11 из которых удалось сбить силам ПВО.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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