РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

Две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и 3 баллистические ракеты Искандер-М оккупанты запустили из Белгородской области, а дронами атаковали с мыса Чауда.

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ВСУ отбили российскую атаку дронов / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 5 апреля российские оккупанты атаковали Украину 5 ракетами и 13 дронами-камикадзе "Шахед". Защитникам украинского неба удалось сбить все вражеские дроны.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram, минувшей ночью противник атаковал Украину двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" (районы пусков Белгородская область, РФ), а также 13-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/ 136" из мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбиты все 13 "шахедов" в Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях", - говорится в сообщении.

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Уничтожены 13 "Шахедов" / t.me/kpszsu

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью оккупанты направили на Днепропетровскую область беспилотники.

"Их защитники неба уничтожили. Сбили 2 "шахеда" – над Павлоградским и Никопольским районами", - написал Лысак в Telegram.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что ночью над регионом были сбиты 7 вражеских беспилотников. По предварительным данным, это были "Shahed 131/136".

Детали атаки дронов 5 апреля

Тем временем в Силах обороны Юга сообщили, что ночью оккупанты несколькими волнами ударных дронов атаковали с Юга.

"БпЛА типа "Shahed-131/136" из временно оккупированного Крыма заходили как через временно оккупированную левобережную Херсонщину, так и из акватории Черного моря.13 БпЛА типа "Shahed-131/136" были сбит в нашей операционной зоне", - говорится в сообщении.

Первая волна атаки была направлена на Запорожье и Днепропетровщину. В течение более чем двухчасовой боевой работы было сбито 9 беспилотников: два - на Днепропетровщине и семь - в Запорожской области.

"Враг снова прокладывает маршруты через жилые кварталы мирных населенных пунктов, в результате чего обломки сбитых дронов повлекли за собой повреждение нескольких частных домов и хозяйственных сооружений в Запорожском районе. Люди не пострадали", - отметили военные.

В следующей волне враг атаковал Одесскую область, направив удар на энергетическую инфраструктуру. В течение получасовой боевой работы все четрые дрона были сбиты.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атака дронов на Харьков 4 апреля - последние новости

В ночь на 4 апреля российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Удар пришелся по густонаселенному району.

Враг атаковал город дронами в несколько волн. В результате вражеских ударов, повреждения получили жилые дома мирных граждан по разным адресам.

Погибли 4 человека, из них трое - спасатели, которые попали под повторный удар оккупантов. В общем медицинскую помощь оказали 12 пострадавшим. Среди раненых - спасатель, полицейский и медицинская сестра.

Враг атаковал Харьковскую область 20-ю дронами, 11 из которых удалось сбить силами ПВО.

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