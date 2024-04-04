Удар 'Шахедами' по Украине: в ВСУ рассказали, почему не удалось сбить все дроны

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что из-за близости Харьковщины к российской границе не удалось сбить большее количество вражеских "Шахедов".

https://glavred.info/ukraine/udar-shahedami-po-ukraine-v-vsu-rasskazali-pochemu-ne-udalos-sbit-vse-drony-10555352.html Ссылка скопирована

РФ применила хитрую тактику в ходе ночной атаки "Шахедами" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

В ночь на 4 апреля российские оккупанты атаковали Украину "Шахедами". Враг атаковал Харьковскую область 20-ю дронами, 11 из которых удалось сбить силами ПВО. Представитель Воздушных Сил Илья Евлаш рассказал в чем заключалась сложность ночной атаки дронами и почему не удалось сбить больше "Шахедов".

Он отметил, что россияне атаковали Харьковскую область двумя группами БпЛА, которые летели с разных направлений.

По его словам, после полуночи, группа из 10 беспилотников из России пересекла границу с Харьковщиной и направлялась в областной центр. Впоследствии из Николаевской области вылетела другая группа "Шахедов", которая также двигалась на Харьковщину через несколько областей Украины.

видео дня

"К сожалению, из-за близкого расстояния до границы с Россией первой группы беспилотников, не удалось сбить все вражеские цели", - подчеркнул спикер.

Евлаш отметил, что противник продолжает обстреливать мирные города Украины различными видами вооружения для повышения психологического давления на население. Оккупанты намеренно пытаются нанести ущерб гражданской инфраструктуре.

Отдельно военный отметил, что Украине очень нужны дополнительные системы Patriot, которые уже успешно используются даже для сбивания целей, летящих по баллистической траектории.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

Удары по Украине - последствия обстрела Харькова "Шахедами"

В ночь на 4 апреля российские оккупанты совершили атаку на Харьков, используя беспилотные летательные аппараты (БпЛА) типа "Шахед". Удар был направлен на плотно заселенный район, есть информация о погибших и раненых.

Российские оккупанты атаковали Украину 20-ю "Шахедами". Большинство дронов было сбито системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Детали вражеской атаки описал в своем Телеграмм-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, по территории Харьковщины враг выпустил не менее 15 БпЛА, но часть из них удалось сбить с помощью систем противовоздушной обороны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред