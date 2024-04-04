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Кому из пенсионеров положена 100% скидки на коммуналку: ответ чиновников

Дмитрий Видоменко
4 апреля 2024, 10:01
Кто из пенсионеров может получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг - рассказали в ПФУ.
Пенсионер, коммуналки
Кому из пенсионеров положена скидка на коммуналку? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Некоторые пенсионеры смогут получить 100%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о льготах на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда Украины.

Кто сможет получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг

Получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг смогут пенсионеры, проживающие в сельской местности после выхода на пенсию, и которые работали там не менее 3 лет в определенной сфере.

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Кроме того, на момент выхода на пенсию человек должен был занимать должность, дающую право на льготу в соответствии с приказом Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма Украины от 13.09.2006 № 341/651/619/769, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.11.2006 под № 1193/13067).

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Представители каких профессий получат скидку:

  • педагоги;
  • медицинские работники;
  • фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев;
  • работники библиотек;
  • работники государственных и коммунальных учреждений культуры;
  • работники государственных и коммунальных учебных заведений сферы культуры.

Также решение чиновников ‒ предоставлять ли льготу пенсионерам ‒ будет зависеть от среднемесячного дохода семьи льготника за предыдущие

В расчете на одного человека он не должен превышать величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. Соответственно, в 2024 году среднемесячный доход семьи льготника должен составлять не более 4 240 грн.

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 марта, Россия устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в течение 8-9 дней. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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