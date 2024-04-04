Кому из пенсионеров положена 100% скидки на коммуналку: ответ чиновников

Некоторые пенсионеры смогут получить 100%-ную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о льготах на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа. Об этом сообщают представители Пенсионного фонда Украины.
Кто сможет получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг
Получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг смогут пенсионеры, проживающие в сельской местности после выхода на пенсию, и которые работали там не менее 3 лет в определенной сфере.
Кроме того, на момент выхода на пенсию человек должен был занимать должность, дающую право на льготу в соответствии с приказом Министерства труда и социальной политики Украины, Министерства образования и науки Украины, Министерства здравоохранения Украины, Министерства культуры и туризма Украины от 13.09.2006 № 341/651/619/769, зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 10.11.2006 под № 1193/13067).
Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
Представители каких профессий получат скидку:
- педагоги;
- медицинские работники;
- фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев;
- работники библиотек;
- работники государственных и коммунальных учреждений культуры;
- работники государственных и коммунальных учебных заведений сферы культуры.
Также решение чиновников ‒ предоставлять ли льготу пенсионерам ‒ будет зависеть от среднемесячного дохода семьи льготника за предыдущие
В расчете на одного человека он не должен превышать величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу. Соответственно, в 2024 году среднемесячный доход семьи льготника должен составлять не более 4 240 грн.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 марта, Россия устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.
Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в течение 8-9 дней. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
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