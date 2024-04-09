УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ атаковала Украину десятками дронов: все "Шахеды" сбиты силами ПВО

Анна Ярославская
9 апреля 2024, 07:22
Под прицелом врага была критическая инфраструктура в южных регионах. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов.
Атака дронов
РФ запустила по Украине 20 дронов - все они сбиты / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 9 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и четырьмя ракетами. Все беспилотники сбиты силами ПВО.

Командующий Воздушными Силами Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил в Telegram, что оккупанты запустили по Украине:

  • 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ;
  • четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донецкой области.

К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

видео дня

"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", - говорится в сообщении.

Уничтожены 20 ударных БПЛА
Уничтожены 20 ударных БПЛА / Фото: t.me/ComAFUA

Последствия ночной атаки дронов - что известно

В Силах обороны Юга сообщили, что минувшей ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько ударных ударов БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам.

Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 9 баражирующим снарядам: 1 сбит на Одесчине, 2 - на Херсонщине и по 3 - на Николаевщине и Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе повреждены частные дворы, оборвало линию электропередач. Люди не пострадали.

Атаки дронов на Украину - последние новости

В ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136". Под прицелом врага была критическая инфраструктура. Были попадания в Одесском районе. Поврежден логистический транспортный объект. Обломками сбитого "шахеда" также повреждена АЗС. Люди не пострадали.

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 32-х ударных дронов типа "Shahed-131/136" и шести ракет разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и 28 БПЛА.

В Харькове оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району города. Пострадали исключительно гражданские объекты. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто. По состоянию на утро известно 6 погибших и 11 раненых.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине дроны новости Украины война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

РФ атаковала Украину десятками дронов: все "Шахеды" сбиты силами ПВО

РФ атаковала Украину десятками дронов: все "Шахеды" сбиты силами ПВО

07:22 Украина
В Госдепе США назвали условие членства Украины в НАТО

В Госдепе США назвали условие членства Украины в НАТО

06:50 Украина
У РФ "отжали" Змеиный вместе с "вышками Бойко": в ГУР раскрыли неожиданные детали

У РФ "отжали" Змеиный вместе с "вышками Бойко": в ГУР раскрыли неожиданные детали

02:30 Украина
Все главные новости

Популярное

Украина проиграет : Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны 11293

"Украина проиграет": Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны

«Преступницу ждет тюрьма»: Лолита замешана в мошеннической афере 6141

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньги 5460

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньги

Гороскоп на сегодня 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча 4066

Гороскоп на сегодня 9 апреля: Близнецам - стрессовый день, Рыбам - судьбоносная встреча

Последние новости

07:22

РФ атаковала Украину десятками дронов: все "Шахеды" сбиты силами ПВО

06:50

В Госдепе США назвали условие членства Украины в НАТО

06:10

Белая гвардия имени Путинамнение

05:30

Солнечное затмение в апреле 2024: 4 знака зодиака почувствуют его сильнее всех

04:35

Юлия Санина раскрыла подробности личной встречи с королем Чарльзом III

Бронь для цирков и штрафы вместо тюрьмы для уклонистов: к чему готовиться после "новой" мобилизацииБронь для цирков и штрафы вместо тюрьмы для уклонистов: к чему готовиться после «новой» мобилизации
04:05

Что нельзя варить в эмалированной посуде: нарушение этого правила может быть опасным

03:33

У собаки может остановиться сердце: какие опасные цветы растут в вашем саду

03:00

Анжелика Варум уехала из РФ и покинула там Агутина

02:30

У РФ "отжали" Змеиный вместе с "вышками Бойко": в ГУР раскрыли неожиданные детали

Реклама
02:00

"Меня бесит": EL Кравчук раскритиковал поведение Ивана Дорна

01:24

Как легко открыть консервную банку без открывалки: 7 способов на любой случайВидео

01:00

Эпичный удар: ВСУ атаковали оккупантов во время их молебна праху Суворова - росСМИ

00:23

Санта Димопулос прокомментировала измены, бойфренда и новое замужество

00:16

10 пострадавших, среди них есть дети: РФ ударила по дому в Полтавской области

08 апреля, понедельник
23:46

Ядерное оружие США в Польше: Дуда призвал Запад приструнить Россию

23:15

Белый дом набросился на Конгресс из-за отсутствия помощи Украине

23:07

Евровидение-2024 - где и когда смотреть трансляцию онлайн

22:42

Не только Харьков: военный назвал еще одно направление, где РФ пойдет в наступление

22:36

Летом Украине грозят отключения света: экс-министр энергетики сделал прогноз

22:22

На фронте погиб пилот легендарной миссии Ми-8 в Мариуполь

Реклама
21:59

"Путину нужно утереть нос": в Конгрессе поддержали удары Украины по целям в РФ

21:40

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 9 апреля - приметы

21:34

РФ просит 100 тысяч тонн бензина у страны, которой угрожает оккупацией

21:29

Жену Виктора Павлика захейтили за неудачный лук - Репяхова не промолчалаВидео

21:03

"Украина проиграет": Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны

20:41

Подача света в экстремальных условиях: энергетики сделали заявление о Харькове

20:35

Удары Украины по НПЗ оккупантов: Россия просит Казахстан помочь

20:15

Капитан шоу "Я люблю Украину" Александр Педан заговорил об усыновлении

20:12

Все во имя веры: рецензия на фильм "Омен: начало"

19:55

Ракетный корабль под Калининградом выведен из строя: в ГУР раскрыли детали, кадрыВидео

19:43

Пакет на $60 млрд: в Сенате назвали вероятные сроки утверждения помощи Украине

19:41

Украину накрывает "адская" жара: во многих областях влупит +25

19:10

Ситуация не радужная: чего стоит опасаться украинцам в апрелемнение

19:03

Машины в огне и уничтоженные здания: РФ сбросила сразу три КАБа на центр БелопольяФото

18:44

Угроза прорыва плотины: эксперт о сценарии "апокалипсиса" из-за ударов РФ

18:16

Зачем нужно спать в носках: 4 главные причины, о которых мало кто знает

18:06

Что купить маме на день рождения: топовые идеи на любой кошелек

18:02

ВСУ готовятся к наступлению РФ на Харьков: строят линию обороны в 10 км от границы

18:00

Известная певица призналась в тайной зависимости из-за которой лишилась друзей

17:48

Штрафы до 59 тысяч гривен: какой будет ответственность за нарушение мобилизации

Реклама
17:44

"Передвижной цирк Украины" попал в категорию "критически важных" компаний

17:18

Проект о мобилизации "застрял" в Комитете: депутат назвал причины

17:02

С Пугачевой вместе: стало известно, что случилось с Тамарой Гвердцители

16:48

Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща: хозяйка поделилась секретомВидео

16:40

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:19

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:07

Возле Запорожской АЭС взорвался беспилотник: в ГУР рассказали об угрозах

15:57

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

15:54

Почему люди в Финляндии едят неочищенный картофельВидео

15:49

Сборную покинул, пошел воевать: на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять