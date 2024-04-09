РФ атаковала Украину десятками дронов: все "Шахеды" сбиты силами ПВО

В ночь на 9 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и четырьмя ракетами. Все беспилотники сбиты силами ПВО.
Командующий Воздушными Силами Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил в Telegram, что оккупанты запустили по Украине:
- 20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ;
- четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донецкой области.
К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", - говорится в сообщении.
Последствия ночной атаки дронов - что известно
В Силах обороны Юга сообщили, что минувшей ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько ударных ударов БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам.
Под прицелом врага была критическая инфраструктура.
Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов.
"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 9 баражирующим снарядам: 1 сбит на Одесчине, 2 - на Херсонщине и по 3 - на Николаевщине и Днепропетровщине", - говорится в сообщении.
В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе повреждены частные дворы, оборвало линию электропередач. Люди не пострадали.
Атаки дронов на Украину - последние новости
В ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136". Под прицелом врага была критическая инфраструктура. Были попадания в Одесском районе. Поврежден логистический транспортный объект. Обломками сбитого "шахеда" также повреждена АЗС. Люди не пострадали.
В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 32-х ударных дронов типа "Shahed-131/136" и шести ракет разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и 28 БПЛА.
В Харькове оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району города. Пострадали исключительно гражданские объекты. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто. По состоянию на утро известно 6 погибших и 11 раненых.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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