РФ атаковала Украину десятками дронов: все "Шахеды" сбиты силами ПВО

Под прицелом врага была критическая инфраструктура в южных регионах. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов.

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РФ запустила по Украине 20 дронов - все они сбиты / Коллаж: Главред, фото: 125 отдельная бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 9 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину десятками дронов и четырьмя ракетами. Все беспилотники сбиты силами ПВО.

Командующий Воздушными Силами Украины, генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил в Telegram, что оккупанты запустили по Украине:

20 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда – Крым, Приморско-Ахтарск – РФ;

четыре зенитные управляемые ракеты С-300 из оккупированной Донецкой области.

К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и РЕБ Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя сбиты все 20 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой и Львовской областях", - говорится в сообщении.

Уничтожены 20 ударных БПЛА / Фото: t.me/ComAFUA

Последствия ночной атаки дронов - что известно

В Силах обороны Юга сообщили, что минувшей ночью российские террористические войска в очередной раз направили несколько ударных ударов БпЛА типа "Shahed-131/136" по южным регионам.

Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов.

"В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 9 баражирующим снарядам: 1 сбит на Одесчине, 2 - на Херсонщине и по 3 - на Николаевщине и Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

В результате падения обломков сбитого дрона в Одесском районе повреждены частные дворы, оборвало линию электропередач. Люди не пострадали.

Атаки дронов на Украину - последние новости

В ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали южные регионы ударными дронами типа "Shahed-131/136". Под прицелом врага была критическая инфраструктура. Были попадания в Одесском районе. Поврежден логистический транспортный объект. Обломками сбитого "шахеда" также повреждена АЗС. Люди не пострадали.

В ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 32-х ударных дронов типа "Shahed-131/136" и шести ракет разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и 28 БПЛА.

В Харькове оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району города. Пострадали исключительно гражданские объекты. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто. По состоянию на утро известно 6 погибших и 11 раненых.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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