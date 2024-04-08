РФ атаковала Украину дронами, есть прилеты: что известно

17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" были сбиты в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях.

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Ночью РФ атаковала Одесчину ударными беспилотниками / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга, 126 отдельная бригада ТРО

В ночь на 8 апреля российские оккупанты атаковали южные регион ударными дронами типа "Shahed-131/136". Под прицелом врага была критическая инфраструктура.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, есть попадания в Одесском районе.

"Поврежден логистический транспортный объект. Обломками сбитого "шахеда" также повреждена АЗС. Люди не пострадали. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян", - написал он в Telegram.

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В Силах обороны Юга сообщили, что боевая работа сил ПВО продолжалась около трех часов.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить семь "Шахедов": 4 сбиты на Одесчине, 2 – на Николаевщине, 1 – на Кировоградщине.

Атака РФ 8 апреля 2024: отчет Воздушных сил

В ночь на 8 апреля 2024 года враг нанес по Украине удар управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Запорожской области. Также оккупанты применили 24 ударных дрона типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда – Крым, районов Курск, Ейск – рф.

К отражению воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы.

"В результате противовоздушного боя Силами обороны Украины сбита управляемая авиационная ракета Х-59 в Днепропетровской области и 17 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Хмельницкой и Житомирской областях", - сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук

Уничтожены 17 ударных БПЛА и ракета Х-59 / t.me/ComAFUA

Как сообщал Главред, в ночь на 6 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину при помощи 32-х ударных дронов типа "Shahed-131/136" и шести ракет разных типов. Силам ПВО удалось уничтожить три крылатые ракеты и 28 БПЛА.

В Харькове оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району города. Пострадали исключительно гражданские объекты. Повреждены по меньшей мере 9 многоэтажек, три общежития, ряд административных зданий, магазин, АЗС, СТО и 10 авто. По состоянию на утро известно 6 погибших и 11 раненых.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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