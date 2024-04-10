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"РФ нашла наше слабое место": Селезнев назвал 2 причины продолжения наступления армией РФ

Алёна Воронина
10 апреля 2024, 09:29
Оккупанты нашли слабое место в нашей обороне, и теперь пользуются этим для нанесения более мощных ударов, говорит военный эксперт.
Украинские военные, Владислав Селезнев
Селезнев назвал 2 причины, почему армия Путина до сих пор наступает/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Facebook

Российские оккупанты продолжают свое наступление в Украине, и их наступательный потенциал не исчерпывается. Это связано с двумя причинами. Во-первых, захватчики используют стратегические резервы, которые "держали на исключительный случай", во-вторых, враг нашел слабое место в обороне украинской армии и умело этим пользуется.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев, сообщает OBOZ.UA. По его словам, "ситуация в определенной степени парадоксальная".

"Мы были уверены, что к началу или середине марта наступательный потенциал российской оккупационной армии будет выхолощен. По крайней мере именно на этом акцентировал наше внимание руководитель военной разведки генерал Буданов", - отметил военный эксперт.

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Относительно второй причины - оккупанты сейчас активно применяют фугасные и управляемые авиационные бомбы, ФАБы и КАБы. Эксперт отметил, что только в течение марта захватчики использовали около 2300 ФАБов и КАБов. Такое колоссальное применение авиабомб свидетельствует о том, что противник нашел слабое место в нашей системе обороны, отмечает Селезнев.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

"Что дальше? Я думаю, тенденции будут определяться ресурсными возможностями украинских Сил обороны. Системы ПВО, ракетные и дроновые системы, которые позволят нам уничтожать вражеские носители ФАБов и КАБов непосредственно в местах их базирования, авиационная компонента, истребители F-16, которые будут держать дальше от наших границ вражеские самолеты", - объяснил военный эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Война в Украине - последние новости

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан назвал главные цели наступления РФ. Он отметил, что в ходе масштабного наступления летом российские оккупанты будут пытаться выполнить сразу 2 оперативные задачи.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, чем обернется для Украины мир на условиях Путина - будет много крови. Путин понимает только силу, подчеркнул украинский глава.

Напомним, США продаст Украине комплектующие ЗРК Hawk на $138 млн. Госдеп США одобрил продажу комплектующих зенитных ракетных комплексов Hawk, отметив, что Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты.

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