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Зеленский о том, чем обернется для Украины мир на условиях Путина: будет много крови

Яна Ставская
10 апреля 2024, 04:28
Путин понимает только силу, подчеркнул украинский глава.
Владимир Зеленский, удар КАБом по Харькову
Зеленский уверен, что Путин хочет захватить всю Украину / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, патрульная полиция Харьковской области

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин использует заморозку войны лишь для подготовки к новому нападению.

"Конечно, некоторые будут счастливы. Мир скажет: "Да, нам удалось заморозить конфликт, ракеты не летают". Но это только до тех пор, пока Россия не увеличит производство и запасы военной техники, ракет, беспилотников и не проанализирует все ошибки, которые допустила вначале", - рассказал Зеленский в интервью BILD.

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Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

По мнению Зеленского, Харьков все еще имеет для россиян символическое значение.

"Путин, конечно, хотел захватить Харьков, потому что для него это большой символ. Харьков - одна из столиц Украины, у него большое символическое значение Мы делаем всё возможное, чтобы этого не произошло", - высказался глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Путин понимает только силу, его желание - захватить всю Украину.

"Он чувствует, как животное: если ты не можешь защитить себя - он разрушит ещё больше. Он уничтожит всё. Он убьёт много людей. Большинство людей не убегут, поэтому он убьёт многих из них. Как это будет? Крови будет много. Будет много жертв, много потерь. Мы говорим о сотнях тысяч", - уверен президент.

Новости Харькова – какая ситуация в области

По информации The Economist, Россия готовит шесть дивизий (около 120 000 военнослужащих) в Восточной Сибири, и Харьков является одним из нескольких возможных направлений будущего наступления РФ.

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что планы россиян по "захвату Харькова" были известны и раньше. На Купянском направлении россияне "стираются" просто полностью уже фактически 10 месяцев.

В то же время как эксперт Александр Мусиенко не исключает, что оккупанты сосредоточатся на другом участке фронта - главные усилия враг сконцентрирует на тех направлениях, что и сейчас - Авдеевка и Часов Яр.

Во вторник, 9 апреля, российские захватчики снова ударили по Харькову КАБами – под обстрелом оказались помещения промышленного объекта.

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